Six aspirants policiers autochtones diplômés de l'École nationale de police du Québec

NICOLET, QC, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Ce matin, six aspirants policiers autochtones, une femme et cinq hommes, ont reçu leur diplôme de fin de programme à l'École nationale de police du Québec (ENPQ). La cérémonie de remise des attestations de la 197e promotion autochtone couronne leur formation de 15 semaines qui les conduit à l'exercice de la fonction policière au Québec.

Les six nouveaux diplômés du programme de formation initiale en patrouille-gendarmerie (PFIPG) sont déjà embauchés. Deux d'entre eux se joindront au Service de police de Mashteuiatsh, deux autres, au Service de police de Wendake, un, au Service de police de Uashat mak Mani-Utenam, et un autre, au Service de police de Wemotaci.

Ces six diplômés sont les premiers candidats autochtones à bénéficier d'un financement complet pour leur formation. En effet, en décembre 2020, un financement de plus de 7 M$ sur 4 ans a été octroyé à l'ENPQ par le ministère de la Sécurité publique pour la formation policière autochtone.

Quatre mesures ont ainsi été déployées dont l'objectif est d'améliorer la formation et les pratiques policières à l'endroit des citoyens autochtones et de lutter contre la violence vécue par les femmes et les filles autochtones. La promotion de la formation initiale en patrouille-gendarmerie volet autochtone fait partie de ces mesures visant à augmenter le nombre de policiers autochtones.

« En choisissant la carrière policière, vous devenez une source de fierté et d'inspiration non seulement pour votre entourage, mais aussi pour nous tous. Grâce à vos compétences professionnelles et à vos qualités humaines, vous serez en mesure d'améliorer la sécurité publique et le bien-être de nos citoyens. Vous pourrez offrir des services adaptés aux besoins et à la réalité de votre communauté. Je vous félicite pour votre apport à cette importante mission! »

Geneviève Guilbault, vice-première ministre, ministre de la Sécurité publique, ministre des Relations internationales et de la Francophonie suppléante et ministre responsable de la région de la Capitale-Nationale

« L'ENPQ est fière de contribuer à la formation policière autochtone depuis plus de 45 ans. La remise de diplômes à cohorte, qui est la première à bénéficier de la subvention gouvernementale, vient concrétiser les efforts déployés par l'ENPQ pour répondre aux défis de formation des policiers autochtones. Je suis heureux de constater que ces efforts portent fruit, autant en formation initiale qu'en perfectionnement policier ».

Pierre St-Antoine, directeur général de l'ENPQ

Rappelons que pour être admis au PFIPG de l'ENPQ, les candidats autochtones doivent avoir réussi une attestation d'études collégiales en techniques policières de plus de 1000 heures. Le PFIPG permet aux aspirants policiers d'intégrer un poste de police école au sein duquel ils apprennent le métier de policier en travaillant à ce titre. Afin de répondre aux besoins des communautés, l'ENPQ a adapté le contenu de la formation à leurs réalités en tenant compte des problématiques sociales présentes sur leur territoire.

