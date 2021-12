Réfection et construction des infrastructures municipales - Plus de 3,2 M$ pour la construction d'un garage municipal à Notre-Dame-du-Mont-Carmel





NOTRE-DAME-DU-MONT-CARMEL, QC, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Au nom de la ministre des Affaires municipales et de l'Habitation, Mme Andrée Laforest, la députée de Laviolette-Saint-Maurice, Mme Marie-Louise Tardif, est fière d'annoncer qu'une aide financière de 3 250 000 $ a été accordée à Notre-Dame-du-Mont-Carmel pour la construction d'un nouveau garage municipal.

Situé au 3950, rue du Parc-Industriel, le nouveau bâtiment d'une superficie de plus de 2 600 mètres carrés comprend notamment une aire de travail modernisée avec pont roulant et plusieurs portes attenantes pour les véhicules du Service des travaux publics. Les nouvelles installations permettront d'entreposer toute la machinerie et les équipements spécialisés que possède la Municipalité. De plus, une station de lavage, des ateliers de soudure et de mécanique répondant aux normes actuelles, une salle de conférence ainsi que des espaces de bureaux y ont été aménagés.

Citations :

« Il est essentiel d'investir dans des infrastructures modernes pour permettre aux municipalités d'offrir des services de la meilleure qualité aux citoyennes et aux citoyens. Notre gouvernement agit concrètement pour les régions en appuyant fièrement des initiatives qui favorisent leur vitalité. L'aide de plus de 3,2 M$ accordée à Notre-Dame-du-Mont-Carmel est un autre bel exemple de collaboration entre notre gouvernement et les acteurs sur le terrain. »

Andrée Laforest, ministre des Affaires municipales et de l'Habitation

« Je suis heureuse d'oeuvrer au sein d'un gouvernement qui a à coeur le bien-être de ses collectivités. En plus d'offrir un espace de travail optimisé, l'édification de ce garage illustre bien le climat de partenariat qui favorise le développement de projets dans la région. Il s'agit d'une bonne nouvelle pour les citoyennes et les citoyens de Notre-Dame-du-Mont-Carmel, et aujourd'hui je partage leur fierté. »

Marie-Louise Tardif, députée de Laviolette-Saint-Maurice

« La construction d'un garage municipal représente un investissement important. Il faut trouver l'équilibre entre les services à pourvoir, la capacité de payer et surtout les besoins futurs d'une municipalité en croissance constante. L'aide du gouvernement du Québec dans ce projet fut capitale et a permis de doter Notre-Dame-du-Mont-Carmel d'une infrastructure qui nous permettra de servir adéquatement les citoyens pour les 40 prochaines années. »

Luc Dostaler, maire de Notre-Dame-du-Mont-Carmel

Faits saillants :

L'aide financière accordée à la Municipalité de Notre-Dame-du-Mont-Carmel provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI).





provient du programme Réfection et construction des infrastructures municipales (RÉCIM), qui est issu du Plan québécois des infrastructures 2020-2030 (PQI). Le PQI 2021-2031 prévoit des investissements de plus de 7,5 milliards de dollars dans le secteur des infrastructures municipales, sous la responsabilité du ministère des Affaires municipales et de l'Habitation.

Liens connexes :

