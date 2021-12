La division Vehicle Group d'Eaton obtient une subvention du département américain de l'Énergie pour développer des technologies de réduction des émissions, destinées au secteur agricole





La société de gestion énergétique, Eaton, a annoncé aujourd'hui que sa division Vehicle Group avait obtenu une subvention de 2,4 millions USD, de la part du département américain de l'Énergie (Department of Energy, DOE), en vue de développer de nouvelles technologies destinées à réduire les émissions générées par les équipements agricoles. Cette subvention accélérera les progrès d'Eaton en direction de l'accomplissement de ses objectifs de durabilité 2030. D'ici 2030, l'entreprise vise à réduire de 15 % les émissions non seulement de ses solutions, mais également de l'ensemble de sa chaîne de valeur.

Dans le cadre de cette subvention, Eaton prévoit de développer des technologies réduisant simultanément les gaz à effet de serre (GES) de 10 %, et les oxydes d'azote (NOx) de 90 %, et destinées aux groupes motopropulseurs agricoles conçus pour les cycles d'utilisation multiples. Ces technologies doivent couvrir la diversité des applications du segment, tout en étant à la fois rentables et robustes. De manière distincte, Eaton a également reçu une subvention de 4,9 millions USD afin de développer un nouveau transformateur à semi-conducteurs compact et modulaire, permettant de réduire le coût et la taille des systèmes de recharge rapide à courant continu.

« Les niveaux d'émissions du secteur hors route, notamment du segment agricole, sont manifestement à la traîne par rapport aux applications sur route, en raison du manque de solutions technologiques », a déclaré le Dr Mihai Dorobantu, directeur de la Planification technologique et des affaires gouvernementales, au sein de la division Vehicle Group d'Eaton. « Cette subvention pourrait permettre une réduction significative des émissions de GES et de NOx, qui pourrait ensuite stimuler le développement technologique et ses avantages à l'échelle nationale, afin de nous aider à atteindre nos objectifs de durabilité d'entreprise. Le financement du DOE soutient nos efforts actuels consistant à développer des technologies qui réduisent les émissions dans des applications difficiles à décarboner. Ce financement favorise également les partenariats de recherche visant à optimiser les architectures et les composants. »

Afin d'atteindre l'objectif de la subvention, la division Vehicle Group d'Eaton développera de nouveaux composants destinés aux applications agricoles, et modifiera les technologies existantes développées pour les véhicules commerciaux, notamment les moteurs et les systèmes de post-traitement. Les solutions agricoles diffèrent des technologies sur route avancées, dans la mesure où elles sont utilisées dans le cadre de cycles d'exploitation uniques et variables.

Une gamme étendue de technologies sera mise à profit pour atteindre les objectifs

En s'associant avec des fabricants de moteurs, de premier plan, Eaton prévoit d'atteindre les objectifs du DOE grâce à des technologies innovantes qui assurent des taux de compression des moteurs supérieurs, réduisent les frictions et augmentent l'efficience des turbomachines, tout en minimisant les pertes mécaniques.

Eaton adaptera sa gamme de solutions d'actionnement variable des soupapes (Variable-Valve Actuation, VVA), initialement destinée aux véhicules commerciaux, en vue d'une utilisation agricole. Les technologies VVA d'Eaton reposent sur deux modules : un culbuteur avec capsule commutable, et un demi-culbuteur pour une désactivation complète. En combinant ces deux modules, plusieurs stratégies de VVA peuvent être utilisées dans la quasi-totalité des architectures de moteur, qu'il s'agisse d'arbres à cames simples ou doubles, ou d'arbres à cames intégrés à la conception, et pour des cylindrées de 2,0 litres à 15,0 litres.

La désactivation du cylindre (Cylinder Deactivation, CDA) est une technologie VVA consistant à désactiver l'ouverture de la valve d'admission et d'échappement, ainsi qu'à injecter du carburant vers certains cylindres lorsque le moteur fonctionne à charge faible. La CDA est une solution idéale pour les véhicules commerciaux qui font des arrêts fréquents, et pour de nombreux outils agricoles. Le CDA peut réduire jusqu'à 40 % les émissions de NOx et jusqu'à 5 à 8 % les émissions de dioxyde de carbone (CO 2 ).

Eaton se concentrera également sur la technologie de chauffage actif du catalyseur, participant ainsi à la gestion thermique au niveau de l'échappement, en vue d'atteindre les objectifs du DOE. Les solutions de chauffage actif délivrent directement de la chaleur au système de post-traitement du véhicule, réduisant les émissions nocives de NOx en chauffant le catalyseur de réduction catalytique sélective (Selective Catalytic Reduction, SCR) pour atteindre environ 200 à 250 degrés Celsius aussi rapidement que possible, et en maintenant cette température pendant les périodes de fonctionnement à faible charge.

En outre, Eaton prévoit d'utiliser sa pompe de recirculation des gaz d'échappement (Exhaust Gas Recirculation, EGR), volumétrique TVS® afin de satisfaire aux objectifs du programme. La pompe EGR vient compléter un turbocompresseur à haut rendement pour réduire les pertes de pompage du moteur, augmentant ainsi les économies de carburant et réduisant les émissions. Dans la mesure où la pompe est un dispositif volumétrique, la commande moteur utilise le signal de vitesse de la pompe, et d'autres données du capteur de réseau de la zone du contrôleur (Controller Area Network, CAN), afin de calculer précisément le débit massique EGR.

« Ce programme est essentiel à la création de deux moteurs de marché sur le segment hors route, les prochaines réglementations visant à réduire les émissions de GES et de NOx sur le segment, sans compter l'avantage économique considérable qu'ils représentent pour les utilisateurs finaux », a déclaré le Dr Dorobantu.

La subvention relative à la recharge rapide à courant continu du DOE vise à réduire largement les délais nécessaires à la mise en place d'infrastructures de recharge au sein des installations des utilisateurs finaux. Les nouvelles technologies d'Eaton intégreront des composants avancés, et adopteront une approche de refroidissement innovante où il ne sera plus nécessaire de recourir à de multiples appareils de conversion de puissance. L'objectif consiste à réduire les obstacles au niveau des infrastructures de recharge, qui s'opposent au déploiement des véhicules électriques, en minimisant la nécessité de modifier les installations, ainsi qu'en permettant la mise en oeuvre d'installations de recharge dans les zones reculées. La subvention s'inscrit pleinement dans le cadre de l'engagement du DOE visant à faire en sorte que les véhicules zéro émission représentent la moitié des véhicules vendus aux États-Unis d'ici 2030, et à atteindre l'objectif de zéro émission nette pour l'économie dans son ensemble, d'ici 2050.

La subvention soutient également la mission des divisions Vehicle Group et eMobility, d'Eaton, consistant à produire des solutions durables qui améliorent l'efficience, la sécurité et la performance des véhicules. Les produits de notre gamme Vehicle incluent des composants antipollution, des soupapes de moteur, des systèmes à clapets, des compresseurs, des transmissions, des embrayages et des systèmes de gestion du couple. Notre gamme eMobility inclut des composants électroniques de puissance intelligents, des solutions fiables de distribution et de protection électriques, ainsi que des systèmes d'alimentation efficaces pour les véhicules électriques.

En savoir plus sur les divisions Vehicle Group et eMobility, d'Eaton.

