Shenzhen, zone pilote de démonstration, attire les investisseurs lors de la conférence mondiale de promotion des investissements





SHENZHEN, Chine, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Lors de la conférence mondiale de promotion des investissements (GIPC) de Shenzhen qui s'est tenue le 15 décembre 2021, plus de 260 projets ont été signés pour un investissement total de plus de 820 milliards de yuans.

On ne peut que se féliciter des résultats fructueux obtenus. Shenzhen, dont la marque de fabrique est l'innovation, a accéléré la construction de la zone pilote de démonstration, permettant à l'économie mondiale, prise dans les difficultés provoquées par la pandémie, de ressentir le « momentum » et de comprendre que le temps était venu d'investir en Chine et à Shenzhen.

La conférence a fait la part belle à la haute technologie et à l'international : diffusion en direct et technologie de réalité étendue (XR), vidéo promotionnelle technologique et futuriste, hôte bilingue, interprétation simultanée en chinois, en anglais, en allemand et en japonais sont autant d'atouts sur lesquels les organisateurs ont su s'appuyer. Les salles d'exposition de la conférence sur la promotion des investissements en ligne ont offert une expérience interactive immersive, présentant les points forts de chaque district de Shenzhen, a indiqué le comité organisateur de la GIPC.

La GIPC a inclus 12 événements de promotion des investissements au niveau des districts et des événements à l'étranger organisés dans 12 villes des 5 continents avant l'événement principal du 15 décembre, ce dernier ayant été témoin de la signature de 44 grands projets, auxquels participaient ABB, Metro Mall et American Express.

Cao Yang, responsable de l'unité commerciale ABB Electric Transportation en Chine, une entreprise figurant dans le classement Fortune 500, estime que Shenzhen est à la pointe du développement numérique. Par ailleurs, les bâtiments intelligents et le transport électrique se développent très rapidement. Le développement rapide des industries émergentes pousse constamment les entreprises mondiales à investir. « Nous sommes profondément convaincus que Shenzhen, en tant que ville d'innovation scientifique et technologique, possède les avantages globaux d'une chaîne industrielle complète, qu'elle dispose également de talents et peut s'appuyer sur des politiques de soutien. ABB se sent ainsi plus en confiance pour augmenter encore son investissement à Shenzhen », a-t-il déclaré. Lors de la conférence, ABB a installé le siège de son projet de transport électrique en Chine à Shenzhen.

Jian Zheng, directeur adjoint du bureau du commerce de la municipalité de Shenzhen, a déclaré que de nombreuses entreprises françaises célèbres, y compris Airbus et Sanofi, se sont également implantées à Shenzhen et attendent avec impatience de renforcer les échanges et une coopération « gagnant-gagnant ».

Sun Lu, directeur d'Airbus China Innovation Center, a déclaré que le centre, qui a été inauguré officiellement à Shenzhen en 2019, est l'un des deux centres d'innovation d'Airbus dans le monde entier. « Malgré l'épidémie, le centre a collaboré avec des fournisseurs locaux à Shenzhen pour plus de 100 commandes. Nous coopérons également avec Tencent, Appotronics Corporation Ltd. et d'autres entreprises pour fournir de nouveaux produits d'application aéronautique », a-t-il déclaré.

Les données officielles montrent qu'au cours des 10 premiers mois de cette année, Shenzhen a attiré plus de 20,99 milliards de dollars américains de capitaux contractuels étrangers et 8,8 milliards de dollars américains étaient en utilisation réelle, avec une croissance d'une année sur l'année jusqu'à 19,8 % et 24,8 %, respectivement, ce qui confirme le maintien d'une tendance stable et satisfaisante.

En analysant les points névralgiques de l'investissement étranger, on peut constater que Shenzhen a accéléré le développement des industries émergentes stratégiques et des industries futures, construit un plateau d'innovation scientifique, technologique et industrielle à l'influence mondiale, et a apporté de nouvelles opportunités à l'investissement mondial.

Selon le 14e plan quinquennal (2021-2025) pour le développement économique et social national de Shenzhen et les objectifs à long terme pour l'année 2035, Shenzhen a, pour la première fois, inclus la valeur ajoutée des principales industries dans l'économie numérique en proportion du PIB.

Le modèle de Shenzhen dans les industries émergentes repose principalement sur l'accumulation de technologies dans l'innovation scientifique et technologique au fil des ans. En fait, Shenzhen est en position de leader en Chine par le nombre de centres de données opérationnels et de stations de base 5G qu'elle abrite, et son importance industrielle. La force d'innovation de Shenzhen, représentée par Huawei et ZTE, est un moteur important pour que Shenzhen devienne un centre international d'innovation scientifique et technologique dans la région de la grande baie. Lors du processus de construction d'une zone pilote de démonstration, Shenzhen a optimisé continuellement l'environnement commercial international et a attiré des talents du monde entier.

En général, les participants ont convenu que Shenzhen, en tant que l'une des six premières villes pilotes pour l'amélioration de l'environnement commercial promulguée par le Conseil des affaires de l'État de Chine, améliorera le niveau de facilitation des échanges transfrontaliers, optimisera la gestion des investissements étrangers et des services relatifs aux talents internationaux, et se concentrera sur la création d'un environnement commercial de qualité de classe mondiale, qui renforcera encore l'attractivité de la ville.

« Je pense que la situation générale est bonne pour Shenzhen, parce que dans la partie sud de la Chine, en particulier dans la région de la grande baie, nous disposons d'un très bon environnement commercial », a déclaré Klaus Zenkel, président du bureau du commerce de la Chine méridionale de la Chambre de commerce de l'Union européenne en Chine.

En outre, Shenzhen promeut activement la législation de la zone économique spéciale, relative aux « réglementations sur les investissements étrangers dans la zone économique spéciale de Shenzhen », proposant de mettre pleinement en oeuvre le traitement national pré-entrée avec un système de gestion des listes négatives, de respecter les règles internationales et d'améliorer de manière globale le niveau d'ouverture.

Communiqué envoyé le 17 décembre 2021 à 09:36 et diffusé par :