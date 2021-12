Le Barreau entend lutter contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes





TORONTO, le 17 déc. 2021 /CNW/ - Le 1er janvier 2022, de nouvelles modifications aux règlements administratifs qui visent à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes entrent en vigueur. Ces changements s'harmonisent avec les règlements types de la Fédération des ordres professionnels de juristes du Canada (FOPJC) visant les avocats et les parajuristes de l'Ontario tout en préservant le secret professionnel, la confidentialité et l'indépendance des professions juridiques.

Au Canada, le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes constituent un problème sérieux qui peut menacer la sécurité intérieure et mondiale et compromettre l'intégrité et la stabilité du secteur financier et l'économie en général.

« En tant qu'organisme de règlementation des professions d'avocat et de parajuriste dans la province, le Barreau de l'Ontario apporte des changements afin de renforcer ses exigences actuelles pour aider à lutter contre le blanchiment d'argent et le financement du terrorisme, a déclaré la trésorière Teresa Donnelly. Ces changements contribueront à faire en sorte que les avocats et les parajuristes ne soient pas involontairement impliqués dans le blanchiment d'argent ou toute autre activité illégale, ou n'y participent pas, et préserveront l'autorité règlementaire du Barreau dans ce domaine ».

Les modifications auront un impact sur l'identification des clients et la vérification, les transactions en espèces et la comptabilité de fiducie. Les exigences visent l'identification et la vérification de l'identité des parties à une opération financière, la source des fonds pour l'opération et la surveillance périodique des opérations pour déceler des activités suspectes.

Le Barreau a élaboré plusieurs ressources pour aider les titulaires de permis à comprendre et à respecter les exigences modifiées du Barreau en matière de lutte contre le blanchiment d'argent et le financement des activités terroristes. Allez au LSO.ca/lbafat.

Les titulaires de permis qui ont des questions sur les nouvelles exigences peuvent contacter la Ligne d'aide à la gestion de la pratique pour demander conseil au 416 947-3315 ou sans frais au 1 800 668-7380 p. 3315, et sélectionner l'option « Ligne d'aide ».

Le Barreau règlemente les avocats, les avocates et les parajuristes de l'Ontario dans l'intérêt public. Le Barreau a pour rôle de protéger l'intérêt public, de maintenir et de faire avancer la cause de la justice et la primauté du droit, de faciliter l'accès à la justice pour toute la population de l'Ontario et d'agir de façon opportune, ouverte et efficiente.

