Werner Electric Supply s'appuie sur le logiciel de chaîne d'approvisionnement de Tecsys pour gérer la volatilité de la main-d'oeuvre et de l'approvisionnement tout en poursuivant des initiatives de développement durable.





Elitetm de Tecsys, la plateforme logicielle de Werner Electric Supply, a récemment été désignée comme lauréate du prix 2021 Green Supply Chain Award par Supply & Demand Chain Executive; cette reconnaissance est fondée sur la capacité du logiciel de chaîne d'approvisionnement à soutenir les initiatives de développement durable tout en favorisant l'efficacité opérationnelle.

FORT ATKINSON, Wis., le 17 déc. 2021 /CNW/ - Tecsys Inc. (TCS à la Bourse de Toronto), société leader dans le domaine des logiciels de gestion de la chaîne d'approvisionnement, a le plaisir d'annoncer qu'avec ses clients, elle a été reconnue par Supply & Demand Chain Executive comme lauréate du prix 2021 Green Supply Chain, qui récompense les sociétés qui font de la durabilité un élément central de leur stratégie de chaîne d'approvisionnement.

L'une de ces entreprises est Werner Electric Supply, un distributeur de pièces et de services électriques desservant l'ensemble de l'État du Wisconsin et la péninsule supérieure du Michigan. Werner Electric fournit des produits et services électriques, d'automatisation et de communication de données à un large éventail de clients industriels, commerciaux et de la construction. Depuis 1948, l'entreprise défend un mandat sans compromis visant à créer des expériences client positives et rationalisées. L'organisation a tiré parti du logiciel Elitetm de Tecsys pour faire progresser les initiatives d'amélioration continue qui répondent aux principaux indicateurs clés de durabilité tout en faisant face à la volatilité de la main-d'oeuvre et de l'approvisionnement engendrée par un climat difficile pour la chaîne d'approvisionnement.

« L'un de nos principaux efforts, ici chez Werner Electric, est la poursuite incessante d'expériences client exceptionnelles. Cela signifie que, quel que soit l'obstacle ou le défi, nous nous engageons à respecter nos accords de niveau de service pour nos clients », déclare Philip Fisher, responsable régional de l'entrepôt du centre de distribution chez Werner Electric. « Le partenariat avec Tecsys nous a permis d'améliorer notre efficacité opérationnelle et de réduire les pertes de matériaux dans notre centre de distribution. Ces gains d'efficacité ont été encore plus visibles cette année, au cours d'une période extrêmement difficile. Notre entreprise, comme beaucoup d'autres à travers le pays, a dû faire face à des problèmes de personnel. Alors que le volume augmente et que nos ressources diminuent, notre excellente relation professionnelle avec Tecsys nous a permis de poursuivre de nombreuses initiatives d'amélioration continue afin de mieux servir nos clients. »

La suite de solutions spécialisées pour la chaîne d'approvisionnement, Elitetm de Tecsys, aide les organisations de distribution à éliminer les pertes et à réduire leur empreinte carbone :

Les logiciels de planification de la demande permettent aux organisations de la chaîne d'approvisionnement de prévoir et d'optimiser l'emplacement physique des stocks en fonction de l'endroit exact où les consommateurs les demandent. Cela permet d'établir des itinéraires de transport efficaces dès le départ, et aussi de minimiser les transferts inter-sites inutiles, deux choses qui ont un coût environnemental et économique. Cette prévention des pertes s'étend à la réduction de l'utilisation de fournitures d'emballage pour ces transferts inter-sites, ce qui renforce encore les avantages environnementaux.

Lorsque les stocks sont déplacés, l'optimisation intelligente des itinéraires élimine les inefficacités dans le mouvement physique des marchandises tout au long du processus de distribution. En équipant les coursiers, les transporteurs et les chauffeurs de capacités de suivi et de gestion de bout en bout, le logiciel Tecsys peut éliminer les kilomètres en trop, l'usure des équipements et les émissions de CO2.

Les opérations intra-entrepôt sont également une source d'impact environnemental lors de la préparation des commandes. Tecsys aide les organisations de la chaîne d'approvisionnement à améliorer les itinéraires de préparation des commandes grâce à des algorithmes sophistiqués qui réduisent la distance parcourue et optimisent les ressources. Le gain net de ces améliorations comprend une empreinte carbone plus faible pour la préparation des commandes et une extension de la durée de vie des équipements de manutention.

Le point commun entre de nombreux clients de Tecsys est la recherche de gains mesurables en matière d'optimisation des expéditions et d'excellence opérationnelle. Un élément essentiel du logiciel de Tecsys est sa capacité à permettre l'exécution omnicanale et l'efficacité de l'entrepôt d'une manière réactive et responsable en mettant la puissance de ses solutions entre les mains des travailleurs de première ligne et des planificateurs, les chefs d'entreprise peuvent exploiter une logistique durable et évolutive afin de se concentrer sur l'avenir de leurs produits, services et personnels, et non sur leurs défis opérationnels.

« En faisant prendre conscience de la corrélation entre les opérations financières responsables et la gestion de l'environnement, nous contribuons à relancer l'esprit du retour sur investissement environnemental au sein des organisations traditionnelles de la chaîne d'approvisionnement », explique Bill King, directeur général du revenu chez Tecsys. « Nous y parvenons en développant des logiciels qui prennent en compte le développement durable; ce qui est bon pour les résultats financiers peut également être bon pour l'environnement. »

À propos de Supply & Demand Chain Executive

Supply & Demand Chain Executive est la seule publication sur la chaîne d'approvisionnement qui couvre l'ensemble de la chaîne d'approvisionnement mondiale, en se concentrant sur le camionnage, l'entreposage, l'emballage, l'approvisionnement, la gestion des risques, le perfectionnement professionnel et plus encore. Supply & Demand Chain Executive et sa publication soeur Food Logistics abritent également les chaînes de podcasts L.I.N.K. et L.I.N.K. Educate, L.I.N.K. Live, SCN Summit, SupplyChainLearningCenter.com et bien plus encore. Allez sur www.SDCExec.com.

À propos de Werner

Werner Electric Supply fournit des produits et services d'automatisation, d'électricité et de communication de données à un large éventail de clients industriels, commerciaux et de la construction. Werner Electric Supply emploie plus de 450 personnes sur 10 sites répartis dans les États du Wisconsin et de la péninsule supérieure du Michigan. Werner Electric, lauréat du New North Workplace Excellence Award, se consacre non seulement à l'amélioration de la distribution de produits et de services de qualité, mais aussi à la réussite de ses employés, de ses clients, de ses fournisseurs et des communautés qu'elle dessert.

À propos de Tecsys

Tecsys est un fournisseur mondial de solutions de chaîne d'approvisionnement qui équipent les entreprises sans frontières pour la croissance. Les entreprises prospèrent lorsqu'elles disposent des logiciels, de la technologie et de l'expertise nécessaires pour atteindre l'excellence opérationnelle et tenir les promesses de leur marque. Couvrant les secteurs des soins de santé, de la vente au détail, des pièces de rechange, de la logistique de tierce partie et de la distribution générale de gros volumes, Tecsys offre des solutions dynamiques et puissantes pour la gestion des entrepôts, la gestion de la distribution et du transport, la gestion de l'approvisionnement au point d'utilisation, la gestion des commandes au détail, ainsi que des solutions complètes de gestion financière et d'analyse. Les actions de Tecsys sont cotées à la Bourse de Toronto sous le symbole TCS. Pour plus d'informations sur Tecsys, visitez www.tecsys.com.

