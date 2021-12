La Ville de Montréal lance une campagne de sensibilisation sur les évictions et les reprises de logement pour mieux protéger les locataires





MONTRÉAL, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En cette période critique où de nombreux locataires reçoivent un avis d'éviction ou de reprise de logement, la Ville de Montréal déploie une campagne de sensibilisation pour les informer sur leurs droits et les ressources à leur disposition. Cette campagne, lancée sur les réseaux sociaux de la Ville , rappelle aux locataires l'importance de bien se protéger alors que le manque de logements abordables demeure criant à Montréal, les hausses de loyer ayant atteint des records dans les dernières années.

Cet appel à la vigilance est d'autant plus important qu'il survient dans un contexte où la métropole fait face à une surchauffe immobilière et une explosion des prix de vente, ce qui a pour effet d'encourager les achats spéculatifs et les stratagèmes associés aux « flips » immobiliers.

Ces dernières années, la Ville de Montréal et ses arrondissements ont multiplié les efforts pour protéger les logements locatifs abordables, dont les maisons de chambres, du phénomène de plus en plus répandu des rénovictions. La Ville poursuivra ses efforts, en collaboration avec ses partenaires du milieu, notamment en développant une certification des propriétaires incluant un registre des loyers. L'administration est déterminée à continuer de travailler avec le gouvernement du Québec afin de trouver les meilleures solutions pour mieux protéger les locataires face aux nouvelles réalités immobilières dans la métropole.

« Nous remarquons malheureusement de plus en plus fréquemment des débordements et stratégies douteuses pouvant porter atteinte aux droits des locataires. Nous demandons aux propriétaires résidentiels de respecter les règles en matière de droit du logement. C'est ce que la vaste majorité fait, mais une minorité de récalcitrants causent de grands dommages dans la vie des gens. Notre administration est résolument engagée à protéger les locataires et à développer des outils pour préserver et développer le parc de logements locatifs abordables. L'habitation, c'était le grand chantier de notre premier mandat, on s'est doté d'outils et de fondations solides pour pouvoir livrer la marchandise dans notre deuxième mandat. Maintenant, avec ces bases solides, nous pourrons aller encore plus loin, notamment avec l'implantation de la certification et du registre », a déclaré Benoit Dorais, responsable de l'habitation et vice-président du comité exécutif de la Ville de Montréal.



Ressources pour les locataires

Faites appel aux organismes d'aide aux locataires. Ils pourront vous renseigner et, si nécessaire, vous seconder dans vos démarches.

Pour connaître les coordonnées du groupe dans votre quartier : Front d'action populaire en réaménagement urbain (FRAPRU) : 514 522-1010



Regroupement des comités logement et associations de locataires du Québec : 514 521-7114

Consultez les pages suivantes :

TAL : https://www.tal.gouv.qc.ca/



Éducaloi : https://educaloi.qc.ca/categories/logement/



FRAPRU : https://www.frapru.qc.ca/member-type/comites-logement/



Comités logement : https://rclalq.qc.ca/comites-logement/

Pour consulter la campagne de sensibilisation et d'information sur les évictions et reprises de logements, rendez-vous sur la page Facebook de la Ville de Montréal .

Il est important de rappeler que la Ville de Montréal a bonifié le budget de l'Office municipal d'habitation de Montréal (OMHM) pour son service de référence et d'accompagnement des ménages montréalais. Le service est disponible pour accompagner l'ensemble des ménages dans le besoin.

