La société de développement de logiciels VirtusLab annonce un investissement d'Aquiline Capital Partners





CRACOVIE, Pologne et NEW YORK, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- VirtusLab Sp. Z.o.o. (« VirtusLab ») est heureuse d'annoncer avoir conclu un accord définitif pour qu'Aquiline Capital Partners LLC (« Aquiline ») devienne un actionnaire important de la société. Aquiline est une société d'investissement privée basée à New York et à Londres avec 7 milliards de dollars d'actifs sous gestion, spécialisée dans les investissements dans les services financiers et la technologie. Les conditions financières de la transaction n'ont pas été divulguées. Les dirigeants actuels transféreront une partie de leur participation au capital et resteront propriétaires de l'entreprise.

Fondée en 2010 par Rafal Pokrywka, VirtusLab est une société de développement de logiciels et de conseil basée en Pologne. VirtusLab est spécialisée dans les systèmes natifs du cloud et réactifs, la science des données, l'ingénierie des données et le développement front-end pour des entreprises du monde entier. Les clients de l'entreprise comprennent des sociétés de premier ordre dans des secteurs tels que les services financiers, le commerce de détail, la logistique et l'automobile. La société a été reconnue comme l'une des entreprises à la croissance la plus rapide en Europe par le Financial Times au cours des trois dernières années et emploie actuellement plus de 300 membres de l'équipe.

Rafal Pokrywka, fondateur et PDG, dirigera l'entreprise, aux côtés de Pawel Dolega, directeur technique, et de Tomasz Orzechowski, directeur de l'exploitation. L'investissement sera utilisé pour accélérer la croissance organique en attirant et en retenant les meilleurs talents, renforcer le département R&D de VirtusLab axé sur l'efficacité du développement logiciel, et procéder à des acquisitions pour étendre l'échelle et la portée de la société.

« Nous sommes enthousiasmés par notre nouveau partenariat et sommes impatients de travailler avec Aquiline pour tirer parti de leur expertise unique en aidant les entreprises comme la nôtre à se développer », a déclaré Rafal Pokrywka. « L'ambition de VirtusLab est de devenir la meilleure entreprise de technologie logicielle leader opérant à l'échelle mondiale avec des centres de développement en Pologne et dans d'autres pays européens. Nos plateformes et nos logiciels propriétaires représentent des innovations de premier plan dans notre domaine et l'investissement d'Aquiline nous permet d'être bien positionnés pour la croissance dans un contexte d'accélération de la demande des clients. Leur soutien arrive également à un moment crucial où la compétition pour recruter des talents a atteint un niveau record. »

« Rafal et l'équipe de VirtusLab ont construit une excellente plateforme avec des talents en développement exceptionnels et une solide base de clients », a déclaré Vincenzo La Ruffa, président d'Aquiline Capital Partners. « Nous sommes impatients de travailler ensemble pour accélérer la croissance de la société et construire un leader mondial. »

White & Case a servi de conseiller juridique à Aquiline. Deloitte a servi de conseiller comptable et fiscal, et Crosslake Technologies a servi de conseiller technologique.

mInvestment Banking a servi de conseiller financier à VirtusLab et Gessel leur a servi de conseiller juridique.

À propos de VirtusLab

VirtusLab, fondée en 2010, est une société de développement de logiciels basée en Pologne, avec des bureaux à Berlin et à Londres, qui emploie actuellement plus de 300 personnes. Grâce aux services et à la technologie, VirtusLab aide ses clients à en faire davantage avec les logiciels, plus rapidement. Rendez-vous sur www.virtuslab.com pour des consulter des études de cas et de plus amples informations.

À propos d'Aquiline

Aquiline Capital Partners, fondée en 2005, est une société d'investissement privée basée à New York et à Londres qui investit dans des entreprises des secteurs des services financiers et de la technologie, des services aux entreprises et de la santé. Au 30 septembre 2021, la société avait 7 milliards de dollars d'actifs sous gestion. Pour plus d'informations sur Aquiline, ses professionnels de l'investissement et les sociétés de son portefeuille, rendez-vous sur le site www.aquiline.com.

Demandes de renseignements des médias :

media@virtuslab.com

Pro-aquiline@prosek.com

