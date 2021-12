Les ELLE STYLE AWARDS 2021 se sont terminés à la perfection à Shanghai, en Chine





SHANGHAI, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Le 18 novembre, les ELLE Style Awards 2021 se sont déroulés sur le thème « EAST and BEYOND » (L'ORIENT et AU-DELÀ) de ELLE Chine comme le plus grand événement de mode annuel au SHANGRI-LA QIANTAN, SHANGHAI. Près de 100 célébrités ont assisté à cette journée avec divers éléments orientaux dans leur robe, pour faire écho à la scène remplie d'installations orientales avant-gardistes contemporaines, ont lancé un événement plein de charme oriental et ont écrit une merveilleuse interprétation de la beauté contemporaine de l'Orient.

Sur le tapis rouge, les célébrités se sont habillées dans un style et avec un maquillage différents pour incarner la beauté orientale la plus représentative dans leur propre esprit. La nuit, nous avons eu d'impressionnantes stars de la couverture ELLE, plusieurs stars de la mode magnifiques, etc. Près d'une centaine d'amis, célébrités et mannequins de ELLE, ont fait une apparition et se sont réunis pour assister à ce moment glorieux.

Daisy Wang, PDG de Hearst Greater China, Guo Miao, fondateur et président de la marque Mageline, et Nicole Xue, rédactrice en chef de ELLE Chine ont ouvert la cérémonie après leurs discours. La nuit, plusieurs prix représentatifs de l'industrie de la mode ont été annoncés. Zhang Jiacheng, qui excelle dans la photographie esthétique rétro orientale a reçu le prix du « Photographe de l'année ». He Cong, qui a dominé les fashion weeks cette année, a reçu le prix du « Mannequin de l'année ». Deux jeunes designers talentueux et influents à l'échelle internationale, RUI Zhou/Cihang Chen MÄRCHEN, ont remporté conjointement le prix du « Designer indépendant de l'année ». En outre, en tant que nouvelle génération de pouvoir dans l'industrie de la mode, Nick Yang a reçu le prix du « Nouveau photographe de l'année » et Gu Xue a remporté le prix du « Nouveau visage de mannequin de l'année ».

Il est à noter que trois nouveaux prix « Beyond the Boundary » nommés sous le thème « EAST and BEYOND » ont été ajoutés aux ELLE Style Awards de cette année et ont été décernés à des marques et des organisations qui ont repoussé les limites dans leurs domaines respectifs. La Fashion Week de Shanghai, qui s'engage à promouvoir le développement simultané du design créatif et de l'arrivée commerciale de l'industrie de la mode chinoise sur la base d'une perspective locale et internationale, a reçu le prix « Beyond Boundary Fashion of the Year ». Mageline, une marque de beauté spécialisée dans les soins de la peau haut de gamme qui crée des produits intérieurs positifs avec un esprit artisanal, a remporté le prix « Beyond Boundary Brand Power of the Year ». Le WWF, qui s'engage en faveur de la protection de l'environnement et promeut activement le développement durable de l'industrie de la mode, a reçu le prix « Beyond Boundary Charity of the Year ».

