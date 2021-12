Mise à jour sur la démarche indépendante portant sur le climat organisationnel au Centre de services scolaires des Chic-Chocs





GASPÉ, QC, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Le conseil d'administration du Centre de services scolaire des Chic-Chocs (CSSCC) souhaite faire part des derniers développements en lien avec la démarche diagnostique du climat organisationnel amorcée en juin dernier. Le rapport produit par le Cabinet RH, la firme responsable de la démarche, a officiellement été présenté il y a quelques jours au conseil d'administration et à la direction générale par intérim du CSSCC, qui en fait actuellement l'analyse.

« Grâce à l'expertise externe et à l'accompagnement fourni par le Cabinet RH, nous comptons nous doter des moyens nécessaires pour assurer un climat sain et harmonieux qui favorisera le bien-être de nos employés et de nos membres, ainsi que la réussite de nos élèves », a déclaré Julie Pariseau, présidente du conseil d'administration du CSSCC. « Nous analysons présentement les conclusions et les recommandations du rapport qui nous a été présenté il y a quelques jours, et réitérons notre engagement à dévoiler les conclusions de cette démarche ainsi que le plan d'action qui en découlera au cours des premiers mois de 2022 ».

Rappel de la démarche de diagnostic portant sur le climat organisationnel



En juin dernier, le CSSCC annonçait qu'il octroyait à la firme Cabinet RH - une firme spécialisée en prévention, gestion et règlement d'enjeux organisationnels en milieu de travail - le mandat de réaliser une analyse du climat organisationnel, en raison de défis internes, d'une série de démissions d'administrateurs, et d'autres éléments préoccupants. Il s'agissait, pour le CSSCC, d'une première étape essentielle pour faire la lumière sur la situation, qui exigeait une attention immédiate.

C'est dans ce contexte que le Cabinet RH a mené un sondage ainsi que des entrevues individuelles auprès des employés administratifs du CSSCC, des directions d'établissement, ainsi qu'auprès des membres du comité de parent et du conseil d'administration, incluant des membres du conseil démissionnaires. Au total, 114 personnes ont participé à la démarche de diagnostic, qui a été réalisée dans le respect de normes strictes de confidentialité afin de permettre à tous les participants de s'exprimer librement et dans la plus complète indépendance.

À propos du Centre de services scolaire des Chic-Chocs

D'une superficie de 9 166 km2, le territoire desservi par le Centre de services scolaire des Chic-Chocs s'étend du nord-ouest au nord-est de la Gaspésie sur plus de 400 KM. Ce territoire compte 14 municipalités regroupées en 3 municipalités régionales de comté. Le CSSCC regroupe 22 établissements scolaires, soit 13 écoles primaires, 4 écoles primaires-secondaires, 3 écoles secondaires et 2 centres de formation générale des adultes et de formation professionnelle. Environ 700 employés réguliers, non réguliers, à temps complet et à temps partiel travaillent sur le territoire.

* Donnée obtenue en date du 20 août 2021

** Clientèle officielle au 30 septembre 2020

