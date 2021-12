Medicago soumet les données de phase 3 de son candidat vaccin anti-COVID-19 à base de plantes à Santé Canada





Medicago, la société biopharmaceutique établie dans la ville de Québec, se fait un plaisir d'annoncer le dépôt, à des fins d'évaluation réglementaire par Santé Canada, des données de phase 3 positives de son candidat vaccin anti-COVID-19 associé à l'adjuvant pandémique de GSK, dans le cadre du processus de « présentation de drogue nouvelle » et d'évaluation en continu des médicaments contre la COVID-19 (PDN-CV). Medicago cherche à faire évaluer et autoriser son candidat vaccin destiné aux adultes en bonne santé âgés de 18 ans et plus.

« Nous sommes heureux de procéder au dépôt de nos données de phase 3 dans la dernière phase du processus d'autorisation de notre candidat vaccin contre la COVID-19 et des évaluations en continu mises en oeuvre en la matière », a déclaré le Dr Judith Atkins, vice-présidente des affaires réglementaires chez Medicago. « Nous tenons à remercier Santé Canada d'évaluer notre candidat vaccin et nous espérons que celui-ci permettra aux Canadiens et au monde entier d'accéder progressivement à une plus grande diversité vaccinale. »

Et Thomas Breuer, responsable mondial en matière de santé chez GSK, d'ajouter : « Nous avons fait un pas de plus vers la réalisation de notre objectif, soit la mise à disposition d'un vaccin adjuvanté innovant à base de plantes. Nous espérons que cette option stable au réfrigérateur, fondée sur notre technologie reconnue d'adjuvant jouera un rôle important dans les efforts fournis pour vaincre la pandémie de COVID-19. »

Le processus de « présentation de drogue nouvelle » et d'évaluation en continu des médicaments contre la COVID-19 (PDN-CV) autorise le dépôt de sections non cliniques et d'informations liées à la qualité, à l'innocuité et à l'efficacité des médicaments auprès de Santé Canada pour évaluation immédiate, au moment même où ces données deviennent disponibles, afin d'accélérer le processus global d'évaluation. Le dépôt de ces données de phase 3 clôt le processus de présentation.

Medicago a lancé le processus d'homologation du candidat vaccin contre la COVID-19 auprès de la FDA (États-Unis) et de la MHRA (Royaume-Uni). Des échanges préliminaires sont en cours avec l'OMS en préparation du dépôt de dossier. Un essai de phase 1/2 a également été lancé au Japon, où Medicago prévoit d'introduire une demande d'autorisation réglementaire associée aux résultats de son étude mondiale de phase 2/3 au printemps prochain. Aucune autorité sanitaire n'a encore homologué le candidat vaccin.

« S'il est autorisé, le vaccin anti-COVID-19 de Medicago sera le premier vaccin à usage humain à base de plantes autorisé au monde », a indiqué Takashi Nagao, PDG et président de Medicago. « Ce serait également le premier vaccin canadien autorisé en plus de 20 ans, ce qui illustre la puissante avancée de la stratégie vaccinale canadienne. »

À propos de Medicago

Medicago a pour mission d'améliorer la santé publique à l'échelle mondiale grâce au pouvoir des plantes. Fondée en 1999, Medicago est pionnière dans les produits thérapeutiques à base de plantes et mise sur des approches innovantes et une recherche rigoureuse pour proposer de nouvelles solutions dans le domaine de la santé. Implantée au Québec, elle possède des usines de production au Canada et aux États-Unis. La société compte sur son équipe passionnée et pleine de curiosité, composée de plus de 500 employés et experts scientifiques dévoués à mettre à profit notre technologie pour apporter rapidement des réponses aux nouveaux défis mondiaux en matière de santé et faire progresser les traitements contre les maladies potentiellement mortelles partout dans le monde. Medicago est une filiale de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation. Pour de plus amples informations : www.medicago.com

À propos de Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation

Le groupe Mitsubishi Tanabe Pharma Corporation (MTPC), société mère majoritaire de Medicago, est un des grands groupes pharmaceutiques japonais, basé à Osaka, au Japon. Les vaccins sont l'un de ses principaux domaines de R et D, définis dans le cadre de son plan de gestion à moyen terme 21-25. Le groupe est également engagé dans le développement de nouvelles modalités de vaccination. Grâce à une nouvelle option de vaccin PPV d'origine végétale, le groupe MTPC contribuera à la prévention des maladies infectieuses, un des problèmes sociaux majeurs dans le monde, en proposant un nouveau type de vaccin. Pour de plus amples informations, rendez-vous sur https://www.mt-pharma.co.jp/e/.

