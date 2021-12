Grève des chauffeurs de la STL les 18-19 déc. - Le Syndicat refuse d'offrir du service à la population pour ces deux journées





LAVAL, QC, le 17 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Suite à la réception d'un 3e avis de grève par le Syndicat des chauffeurs.euses pour les samedi et dimanche 18 et 19 décembre, la Société de transport de Laval (STL) a demandé que celui-ci offre un service, au moins minimal, à la population. La demande de la STL a été rejetée par le Syndicat. La STL déplore que le syndicat ait plutôt décidé de laisser la population lavalloise sans transport pour toute la dernière fin de semaine avant les fêtes. Cette décision pénalise la clientèle inutilement. Sans compter tous les commerces locaux qui subiront inévitablement les impacts de cette absence de service.

La STL continue de croire que l'atteinte d'un règlement passe par des pourparlers et non par des actions qui nuisent aux usagers. Rappelons que le transport collectif est durement touché par la pandémie, résultant en une diminution significative de son achalandage et une baisse importante des revenus pour l'ensemble de la région métropolitaine. À Laval, c'est environ 65 % de la clientèle qui est de retour à bord en comparaison avec 2019.

C'est dans ce contexte financier difficile que la STL a tout récemment renouvelé les conventions collectives avec les syndicats de ses employés de bureau et de l'entretien. L'offre globale déposée auprès du Syndicat est équitable et comparable à celles-ci.

AUCUN SERVICE D'AUTOBUS LES SAMEDI 18 ET DIMANCHE 19 DÉCEMBRE

Aucun autobus de la STL ne circulera à Laval à partir de 4 h samedi matin jusqu'au retour du service à 4 h lundi matin le 20 décembre.

Ce qui inclus l'ANNULATION de :

La navette 360 au centre-ville de Laval



La navette Illumi



La navette Place Bell

Aucun impact et service à la normale :

Sur toutes les lignes de taxis collectifs



Pour le service du transport adapté

La direction de la STL est sincèrement navrée des inconvénients que la grève des chauffeurs peut occasionner à sa clientèle et trouve regrettable cette décision du Syndicat, malgré les négociations en cours.

Restez informés de l'évolution de la situation au STLaval.ca/greve .

