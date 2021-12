/R E P R I S E -- AVIS AUX MÉDIAS - La FTQ reporte sa conférence de presse bilan et perspectives 2021-2022/





MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - En raison des développements des dernières 48 heures en ce qui a trait à la crise de la pandémie de la COVID19, la Fédération des travailleurs et travailleuses du Québec (FTQ) a décidé de reporter sa conférence de presse annuelle qui devait avoir lieu demain le 17 décembre à 10h30.

La FTQ, la plus grande centrale syndicale au Québec, représente plus de 600 000 travailleurs et travailleuses.

