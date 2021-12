Next.e.GO Mobile lance son appli « e. GO Connect » et célèbre le 1 000ème véhicule électrique à batterie sorti de sa ligne de production en Allemagne





- L'application s'appuie sur l'architecture numérique IOP Tech-First d'e.GO.

- Le lancement souligne l'engagement de l'entreprise à rendre la mobilité zéro émission plus intelligente et plus connectée.

- La mise en production a coïncidé avec la production fructueuse de la 1 000ème e. GO Life dans la micro-usine d'Aix-la-Chapelle.

- L'activation des véhicules clients a commencé et sera effectuée par lots.

AIX-LA-CHAPELLE, Allemagne,, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Next.e.GO Mobile SE, le fabricant allemand indépendant de véhicules électriques innovants et durables tirant parti de sa production perturbatrice en micro-usine, a annoncé aujourd'hui la sortie de son application très attendue, la e.GO Connect, au moment où il célèbre le 1 000ème e.GO Life à la micro-usine d'Aix-la-Chapelle. L'appli e. GO Connect est désormais disponible pour iOS ainsi que pour les utilisateurs Android et peut être téléchargée depuis l'App Store et Google Play. Le programme a été lancé et les véhicules seront progressivement connectés à la plateforme e.GO.

Le lancement de l'application numérique e.GO (e.GO Connect) souligne l'engagement de l'entreprise à rendre la mobilité urbaine non seulement plus durable, mais aussi plus intelligente et plus connectée. L'application offre aux propriétaires d'e.GO une gamme de services pratiques supplémentaires et à valeur ajoutée lors de l'utilisation de leur e.GO Life. Les premières fonctionnalités disponibles comprennent l'état en temps réel du véhicule et de la batterie, un planificateur de voyage, une fonction pour retrouver votre voiture, un contact de service ainsi que des mesures clés et des statistiques sur le comportement de conduite, entre autres. La connectivité est la base qui permet une gamme de services futurs tels que la maintenance prédictive.

Ali Vezvaei, président du conseil d'administration, déclare : « Nous aspirons à permettre à nos clients d'acheter leur véhicule e.GO aussi facilement qu'ils achètent leur smartphone, le recharger sans effort et l'utiliser aussi facilement qu'ils utilisent leur smartphone. Cette expérience numérique unique et connectée définit notre innovation et notre stratégie digitale. »

e.GO devient le premier fabricant européen indépendant de BEV (véhicules électriques avec batterie) à atteindre avec succès la production de mille voitures. L'entreprise s'est engagée à contribuer à la mobilité urbaine zéro émission à mesure qu'elle intensifiera sa production en 2022 et au-delà.

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1711522/Next_e_GO_Mobile_1.jpg

