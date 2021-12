Offre initiale de NFT réussie pour GemUni lors du grand événement d'ouverture du 12 décembre





SINGAPOUR, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- GemUni développe un univers décentralisé de jeux occasionnels pour que tout le monde aux quatre coins de la planète puisse jouer à des jeux NFT amusants, faciles et de type «Jouer pour gagner ». Les utilisateurs peuvent profiter de jeux occasionnels tout en monétisant leurs expériences avec les récompenses de la plateforme de jeu et les transactions NFT du Pass GENI. Le 12 décembre, GemUni a organisé un grand événement d'ouverture avec M. Peter Vesterbacka - ancien Mighty Eagle à Rovio, et M. Loi Luu - PDG et co-fondateur de Kyber Network.

Jeu occasionnel Jouer pour gagner

Après Bitcoin, NFT, DeFi,... Les jeux de type « Jouer pour gagner » sont la prochaine grande tendance de la blockchain qui prend le monde d'assaut. Jamais auparavant nous n'avions vu ce battage médiatique autour de cette combinaison entre le jeu et l'économie crypto. Dans le passé, le monde du jeu était une source de divertissement pour les joueurs. Mais maintenant, les joueurs peuvent également remporter de l'argent réel lorsqu'ils gagnent à leurs jeux préférés. Les jeux en ligne Jouer pour gagner basés sur la blockchain permettent aux joueurs de gagner de la cryptomonnaie en récompense ou lors de la vente d'objets dans le jeu.

Dans le même temps, le marché des jeux occasionnels connaît une hyper croissance. En 2020, les téléchargements en glissement annuel pour les jeux hyper occasionnels sont passés de 7,8 milliards à 11,8 milliards, poursuivant son taux de croissance à deux chiffres par rapport à 2019 avec une augmentation de 52 % en glissement annuel. Après la COVID-19, nous entrons dans une nouvelle ère de travail hybride, de communication numérique et de style de vie trépidant. Entre ces moments, nous avons tous besoin d'une petite pause, et les jeux occasionnels sont le moyen idéal pour échapper au stress de la vie quotidienne.

Et si nous pouvions combiner des jeux amusants, faciles et occasionnels avec un modèle Jouer pour gagner ? Et si au lieu de simplement tuer le temps, nous pouvions gagner de l'argent tout en nous relaxant ? C'est là que GemUni entre en jeu.

Grand événement d'ouverture mettant en vedette des vétérans des jeux occasionnels et de la blockchain

La clé de l'univers des jeux occasionnels de GemUni est le NFT du Pass GENI. Offre initiale de NFT de GemUni pour les NFT du Pass GENI a eu lieu le 12 décembre 2021. Le grand événement d'ouverture en direct a débuté à 8 h 00 (UTC), puis l'INO officiel sur 5 plateformes de lancement/marchés NFT différents : NFTb, Refinable, Babylons, Liquidifty, KrystalGo. La liste des invités de l'événement comprenait des vétérans de l'industrie des jeux occasionnels et de la blockchain :

M. Peter Vesterbacka, ancien Mighty Eagle à Rovio, co-fondateur de Slush et dans le top 100 des personnes les plus influentes de la planète

M. Loi Luu - PDG et co-fondateur de Kyber Network, dans le Forbes 30 des moins de 30 ans Asie et dans le Top 10 des innovateurs de moins de 35 ans pour l'Asie-Pacifique par MIT Technology Reviews

Mme Cassie Nguyen, PDG et fondatrice de GemUni, championne de la Coupe du Monde Startup 2019 dans la Silicon Valley, et gagnante du Défi d'innovation féminin WISE 2018

Modérateur : M. Cris D. Tran - Co-fondateur de FAM Central, associé de Lucky Ventures, PDG adjoint de GalaxyOne

À la fin du webinaires'est tenue la grande ouverture des ventes de NFT du Pass GENI, la clé du nouvel univers des jeux occasionnels Jouer pour gagner.

En adhérant à l'offre initiale de NFT, ou INO, les participants peuvent accéder à de nombreuses offres exclusives, dont :

(1) un accès inscrit sur la liste blanche au test bêta d'un mois de GemUni, du 15 décembre 2021 au 15 janvier 2022;

(2) billet de la liste blanche pour l'offre initiale de Dex (IDO) en janvier 2022;

(3) l'accès au Christmas Gaming Challenge avec des prix attrayants d'un total de 20 000 $, du 22 au 31 décembre;

(4) un accès lucratif à la mécanique Jouer pour gagner;

(5) un retour sur investissement exceptionnellement élevé, jusqu'à environ 4000 % par an, pour un NFT du Pass GENI.

Christmas Gaming Challenge et IDO

L'INO marque le début de la feuille de route de GemUni pour apporter l'univers des jeux occasionnels au monde. Le Christmas Challenge proposera près de 20 des meilleurs jeux sur la plateforme, offrant aux joueurs des défis sans fin pour découvrir de première main les jeux occasionnels amusants et faciles, ainsi que le mécanisme de gain attrayant. Le total des récompenses pour le Christmas Gaming Challenge est de 20 000 $.

GemUni prévoit également son IDO en janvier 2022. Les joueurs participant déjà à la plateforme auront la possibilité de convertir leur devise du jeu GENIX en la devise du projet GENI avec un potentiel de retour énorme.

GemUni aspire à devenir le « Steam décentralisée » pour les jeux occasionnels de type « Jouer pour gagner » - une destination ultime d'expériences GameFi extraordinaires pour tout le monde. Rejoignez dès aujourd'hui l'univers des jeux occasionnels pour profiter d'une toute nouvelle expérience de jeux « Jouer pour gagner » faciles et amusants sur https://gemuni.io/, et suivez GemUni sur les réseaux sociaux pour rester à l'affût des tous les événements à venir.

Suivez GemUni sur les réseaux sociaux :

Site Web : https://www.gemuni.io

Twitter : https://twitter.com/gemuniofficial

Canal Telegram : https://t.me/affynofficial

Communauté Telegram : https://t.me/GemUnicommunity

Discord : https://discord.gg/PnX6qgFvMW

Tiktok : www.tiktok.com/@gemuniofficial

Démo de jeu : https://www.tiktok.com/@playwithgeni?

YouTube : https://www.youtube.com/channel/UCOawV3einefmFxCNl4dTZxQ

Contact pour les médias :

Contact : M. Quy Minh, Tu - Responsable des relations publiques chez GemUni

E-mail : hello@gemuni.io

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1707237/Grand_Opening_Event.jpg

Photo - https://mma.prnewswire.com/media/1707089/GemUni_s_upcoming_activities.jpg

Communiqué envoyé le 17 décembre 2021 à 03:36 et diffusé par :