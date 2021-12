FourKites achève une année 2021 record, au premier plan de la visibilité de la chaîne d'approvisionnement en Europe





FourKites®, la principale plateforme mondiale de visibilité de la chaîne d'approvisionnement en temps réel, a annoncé aujourd'hui une année de croissance record, la société ayant mis en oeuvre sa vision consistant à optimiser les chaînes d'approvisionnement mondiales grâce à l'apprentissage machine ainsi qu'à des données de visibilité en temps réel.

En 2021, la société a connu une croissance à trois chiffres du total des expéditions, et enregistré une croissance de 50 % des nouveaux clients dans tous les secteurs ? parmi lesquels Barilla Group, Beyond Meat, Cardinal Health, Haworth, LyondellBasell, McCain Foods, Roehm, Rove Concepts et Yamaha Motors. Elle a également étendu significativement son réseau de transporteurs, et amélioré la visibilité en temps réel sur plus de 2 800 ports et 2,5 millions d'installations à travers le monde.

L'importante expansion de FourKites en Europe a joué un rôle essentiel dans sa croissance en 2021. La société a étendu son réseau européen de transporteurs de toutes tailles, et ajouté une valeur commerciale tangible grâce à des nouvelles offres permettant aux transporteurs, transitaires et expéditeurs européens d'entrer en lien et de collaborer sur la plateforme de visibilité de la chaîne d'approvisionnement la plus fiable au monde. FourKites a plus précisément connu en 2021 :

Une croissance de 148 % du volume européen d'expédition, ayant effectué le suivi de plus de 112 milliards de miles, et calculé plus de 5 milliards d'heures d'arrivées estimées (ETA) à travers le monde

Une multiplication par 2 du nombre de nouveaux clients européens

Une croissance de 35 % de son réseau de transporteurs, et une croissance de 110 % du nombre de transporteurs européens figurant sur la liste des transporteurs de premier ordre de FourKites

Une croissance de 50 % du nombre de ports faisant l'objet d'un suivi dans la région EMOA, et une croissance de 118 % du nombre d'installations faisant l'objet d'un suivi chaque mois

La nomination des vétérans du secteur Marc Boileau au poste de vice-président principal des opérations de ventes et de transporteurs pour la région EMOA, et d'Oleskii Kosenko au poste de directeur des opérations de réseau de transporteurs pour la région EMOA, afin d'accélérer la dynamique de croissance régionale parmi les expéditeurs et les transporteurs

Atténuation des perturbations grâce à des solutions innovantes destinées à chaque mode de transport

Au cours de cette année de nouveau constamment perturbée, FourKites a redoublé d'efforts concernant son modèle d'innovation axé sur les clients, avec plus de 65 nouvelles fonctionnalités résultant des retours de commentaires des clients. Ces capacités, qui constituent une première dans le secteur, permettent aux utilisateurs de FourKites de suivre les expéditions de bout en bout pour tous les modes de transport et toutes les régions, de l'approvisionnement à la fabrication et jusqu'à la destination finale.

Ces innovations ont inclus la solution brevetée Smart Forecasted Arrival (SFA), qui fournit des ETA fréquentes et très précises, même pour les marchandises en transit ne pouvant être suivies ; Dynamic ETA® pour le transport maritime ; Dynamic ETA® pour le transport aérien ; une mise à niveau majeure apportée à Dynamic YardSM ; sa nouvelle solution Order Intelligence Hub (OIH), qui fournit un aperçu unique sur l'ensemble du cycle de vie de chaque commande ; ainsi que de puissantes nouvelles fonctionnalités de collaboration ? notamment une messagerie instantanée, une application mobile CarrierLink mise à jour pour les conducteurs, et des améliorations apportées à Partner Hub, sa solution en libre-service sécurisée d'intégration GPS pour les courtiers et les transporteurs.

Conclure de nouveaux partenariats puissants pour accélérer la visibilité de bout en bout

En 2021, FourKites a conclu de nouveaux partenariats stratégiques avec plusieurs leaders mondiaux en matière de chaîne d'approvisionnement et de technologies, la société continuant de mettre en oeuvre son audacieuse vision concernant l'avenir des chaînes d'approvisionnement numériques, caractérisé par des chaînes d'approvisionnement interconnectées et collaboratives, optimisées par l'apprentissage machine et les données de visibilité en temps réel.

Les nouveaux partenariats conclus en 2021 incluent un partenariat mondial avec Zebra Technologies Corporation (NASDAQ : ZBRA), en vertu duquel Zebra revend désormais la plateforme Dynamic Yard et de visibilité en temps réel de FourKites dans le cadre de sa gamme de solutions de visibilité des actifs. De plus, la solution MotionWorks Yard de Zebra a été intégrée avec Dynamic Yard de FourKites ainsi qu'avec le logiciel de localisation et les services professionnels de Zebra, afin d'accroître les capacités de leurs clients aussi bien sur route qu'au niveau des dépôts.

« Nous avons connu une formidable croissance en Europe au cours de cette année, et nous sommes impatients de vivre une nouvelle année de dynamique record », a déclaré Mathew Elenjickal, fondateur et PDG de FourKites. « Derrière chaque succès et chaque innovation se trouvent nos employés, clients et partenaires tenaces et passionnés, qui ne cessent de redéfinir le champ des possibilités. Je suis reconnaissant de faire partie d'une communauté aussi remarquable. »

Le leadership de marché de FourKites a été reconnu dans plusieurs rapports prestigieux du secteur, la société ayant notamment été désignée leader dans le Magic Quadrant 2021 de Gartner pour les plateformes de visibilité des transports en temps réel.

Déclarations des clients et transporteurs

« La collaboration dont nous parlons depuis 20 ans dans le domaine de la logistique est désormais une réalité. Plus vous êtes en mesure de collaborer et de vous intégrer avec vos transporteurs, plus vous serez efficace dans la réponse aux attentes de votre client, ce qui est après tout l'objectif principal. FourKites offre bien plus qu'un simple suivi et traçage, la société place l'accent sur la visibilité et la manière dont nous pouvons l'exploiter pour commencer à promouvoir des efficiences. »

Paul Avampato, responsable de la logistique internationale chez Henkel

« Le fait de travailler avec la plateforme FourKites d'AB InBev nous permet de proposer un meilleur service. Grâce à FourKites, il est très facile pour nous de transmettre des données GPS à la plateforme d'AB InBev. Et désormais, grâce à notre présence sur la liste des principaux transporteurs de FourKites, nous sommes convaincus que nous obtiendrons encore plus de commandes de la part de clients souhaitant bénéficier d'une excellente visibilité sur leur chaîne d'approvisionnement ».

Roy van der Heijden, analyste commercial chez Int. transportbedrijf van der Heijden b.v.

« Chaque jour, nos transporteurs partagent automatiquement les données de localisation avec notre plateforme FourKites, sur des centaines de chargements dans toute l'Europe. Nous sommes en mesure de suivre nos produits minute par minute et de transmettre en temps réel les heures d'arrivée détaillées à nos clients. Cela signifie que les distributeurs que nous fournissons connaissent toujours l'état de leurs stocks, et que les clients finaux peuvent compter sur nous pour leur fournir les semences et la protection des cultures dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. »

Edmund Jager, responsable de la distribution EMOA chez Bayer

