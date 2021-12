Fêtez le Nouvel An dans le monde virtuel de Times Square





La plus grande fête au monde du Nouvel An est de retour sur le métavers cette année avec le VNYE, une expérience virtuelle immersive située en plein coeur de New Year's Eve: Times Square. Grâce à l'application et au site web VNYE, il est possible d'explorer le monde virtuelle de Times Square, de jouer, et de suivre en direct les célébrations du Nouvel An à Times Square et dans le monde entier.

Jamestown, le propriétaire de One Times Square, qui est le site de l'événement New Year's Eve Ball Drop Celebration, a lancé le VNYE l'an dernier comme une nouvelle manière de célébrer le Nouvel An pendant la pandémie et l'annulation des festivités en personne. Au total, VNYE a été suivi par plus 3,7 millions de personnes dans le monde en 2021.

"Nous avons créé VNYE pour amplifier l'expérience du Nouvel An et garder le monde connecté à Times Square lorsque l'accès physique était limité", déclare Michael Phillips, président de Jamestown. "Pour sa deuxième édition, VNYE alliera le retour des festivités présentielles à une destination à part entière dans un univers virtuel immersif où des personnes du monde entier pourront se rassembler pour célébrer le réveillon."

"Times Square New Year's Eve est une fête mondiale qui connecte la planète entière alors que nous disons au revoir à 2021 et nous nous tournons avec espoir vers 2002", déclare Tom Harris, président de la Times Square Alliance. "Jamestown a renforcé les connexions grâce à la technologie innovante VNYE, qui permet aux personnes du monde entier d'interagir comme jamais auparavant avec Times Square à l'occasion de cette fête emblématique."

Dans le métavers VNYE, les utilisateurs peuvent créer des avatars personnalisés, explorer les Times Square Plazas, collecter des confettis pour gagner des points et personnaliser plus en détail leur avatar, et visiter le pont d'observation du One Times Square pour découvrir le monde virtuel de Times Square vu d'en haut.

À l'intérieur de One Times Square, les utilisateurs peuvent jouer à trois jeux uniques et immersifs: Dance World, pour montrer vos compétences de danseur; Nature World, pour participer à une chasse au trésor dans divers paysages naturels et collectionner les pièces de l'emblématique New Year's Eve Ball; et Zero G, pour voyager dans le monde entier dans une expérience de glisse, visitant les hauts lieux du patrimoine mondial tout en gagnant des bonus et des points.

À partir du 31 décembre 2021, les utilisateurs pourront choisir entre 11 flux en direct à Times Square et sept streams EarthCam des festivités du Nouvel An aux quatre coins du globe, notamment à Rio de Janeiro, au Brésil, et à Budapest, en Hongrie.

À minuit, les utilisateurs pourront célébrer la nouvelle année dans le métavers Times Square avec un lâcher de ballons et un show pyrotechnique virtuels.

L'appli VNYE sera téléchargeable à partir du 18 décembre 2021, et les streams en direct débuteront le 31 décembre 2021. Pour de plus amples renseignements, rendez-vous sur VNYE.com et suivez @onetimessquarenyc

À propos de Jamestown

Jamestown est une société internationale de gestion et d'investissements immobiliers axée sur la conception, avec 38 ans d'expérience et l'objectif de créer des lieux qui inspirent. Depuis sa création en 1983, Jamestown a exécuté des transactions d'une valeur totale dépassant 35 milliards de dollars. Au 30 septembre 2021, Jamestown disposait d'actifs sous gestion d'un montant de 13,1 milliards de dollars et d'un portefeuille couvrant les marchés clés aux États-Unis, en Amérique latine et en Europe. Jamestown emploie plus de 400 personnes dans le monde. Basée à Atlanta et Cologne, la société dispose de bureaux à Amsterdam, Bogota, Boston, Londres, Los Angeles, Madrid, Milan, New York, San Francisco, et Washington, D.C. Parmi les projets actuels et passés de la société figurent One Times Square et Chelsea Market à New York, Industry City à Brooklyn, Ponce City Market à Atlanta, Ghirardelli Square à San Francisco, l'Innovation and Design Building à Boston, et Groot Handelsgebouw à Rotterdam. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.jamestownlp.com.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 17 décembre 2021 à 01:50 et diffusé par :