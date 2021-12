GIANT Protocol lève 5 millions de dollars lors d'un premier tour de table dirigé par CoinFund.





GIANT Protocol, un protocole web3 de pointe qui vise à décentraliser et démocratiser l'accès à l'Internet et aux services financiers, a le plaisir d'annoncer qu'il a levé 5 millions de dollars lors d'un premier tour de table dirigé par CoinFund, la société d'investissement pionnière ciblant la blockchain, avec la participation d'autres investisseurs leaders en matière de blockchain, notamment Blockchange, Gumi Cryptos, Entheos Ventures, Argonautic Ventures et Bronco Fund. Le tour de table a été sursouscrit.

Le protocole GIANT (Global Internet Access Network Token) a été fondé dans le but de lancer une économie décentralisée de la connectivité qui puisse faire face aux multiples défis du secteur des télécommunications. La plateforme de bande passante à jetons permettra à tout possesseur d'un téléphone mobile d'accéder à Internet et de gagner des récompenses en fonction de sa connectivité. GIANT Protocol est à un stade avancé de développement avec une équipe fondatrice expérimentée et un réseau bien établi dans le secteur des télécommunications.

Suruchi Gupta, cofondatrice et CEO de GIANT, a déclaré : « Chez GIANT, nous pensons que l'accès à l'Internet est un droit humain fondamental et qu'un Internet qui fonctionne pour tout le monde ne peut être développé qu'ensemble. Nous nous trouvons en début de parcours, mais nous sentons honorés d'avoir reçu le soutien d'investisseurs de premier plan qui comprennent parfaitement le problème que nous résolvons avec GIANT ».

Jake Brukhman, fondateur et CEO de CoinFund, a déclaré : « Les réseaux de télécommunication ont depuis toujours été locaux au niveau fonctionnel, mais nous vivons maintenant de manière plus internationale et interconnectée. Les clients recherchent une meilleure expérience des services de télécommunications dans le monde entier. GIANT fait aller le monde de l'avant en établissant une nouvelle économie de la connectivité mondiale ».

Et il a ajouté : « En tant que fonds stratégique, CoinFund est mû par la volonté d'être le meilleur partenaire des entreprises blockchain en phase d'amorçage. Suruchi est une étoile montante dans le monde de la technologie et elle travaille également avec certains des leaders technologiques les plus expérimentés et les plus respectés du secteur pour transformer cette idée en une utilité pratique dans le monde entier. GIANT s'est engagé de manière unique à convertir la bande passante en un actif numérique pouvant être utilisé comme une monnaie et nous sommes heureux de soutenir cette équipe innovante qui continue à développer son Global Internet Access Network Token ».

Dans le cadre du développement de GIANT, le projet a également recruté une équipe de cadres de classe mondiale venant de Juniper, Salesforce, HackerOne, Roku, Mobile365, etc. L'équipe toute ensemble a levé plus de 200 millions de dollars dans le passé et a généré plus de 10 milliards de dollars de valeur.

Merijn Terheggen, cofondateur et COO, possède une longue expérience dans la création de start-ups. Avant de rejoindre GIANT en tant que cofondateur, Merijn Terheggen a cofondé HackerOne dont il était le CEO. HackerOne est la principale plateforme de bug bounty, qui connaît toujours une croissance rapide. Elle a levé 110 millions de dollars de fonds, emploie environ 350 personnes et compte 2 millions de hackers qui ont détecté et signalé des centaines de milliers de failles graves dans la sécurité de milliers de grandes entreprises, de gouvernements et de banques.

Merijn Terheggen, a commenté : « HackerOne est né du désir d'unir les personnes travaillant dans le domaine de la sécurité et de libérer la créativité et l'ingéniosité de celles qui tentent de contourner les obstacles. La question majeure pour nous a toujours été la communauté et la collaboration, et la récompense de la créativité et des mérites. GIANT porte cette philosophie à un tout autre niveau en exploitant la blockchain. Alors que HackerOne vise à donner au monde les moyens de construire un internet plus sûr, GIANT élargit cette mission en cherchant à donner au monde les moyens de construire l'infrastructure numérique dont l'humanité aura besoin dans les décennies à venir. Et bien sûr, cette infrastructure est décentralisée, démocratisée, accessible à tous et détenue par tous. C'est un honneur de travailler avec Suruchi et toute l'équipe dans le cadre de cette mission ».

FIN

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 22:35 et diffusé par :