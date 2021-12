Travelopia franchit une nouvelle étape en matière d'expérience client aux côtés de Talkdesk





Talkdesk®, Inc., leader mondial de l'expérience client pour les entreprises soucieuses de leurs clients, a été choisie par Travelopia, plus grande collection mondiale de marques de voyage spécialisées, pour devenir son fournisseur de solutions de centres de contact. Talkdesk a fourni une solution flexible et extensible à cette société pionnière en matière de voyages spécialisés qui élaborait une nouvelle trajectoire en direction d'une technologie de centres d'appels à distance, pour son portefeuille de marques indépendantes opérant à travers le monde.

Marque de voyage unique en son genre au niveau mondial, Travelopia opère en première ligne des voyages internationaux destinés à ceux qui souhaitent vivre une expérience exceptionnelle. Possédant son siège à Crawley, en Angleterre, la société soutient un réseau mondial de professionnels de l'hôtellerie, représentant 23 marques de voyage indépendantes, et proposant plus de 70 destinations, qui couvrent 10 pays sur les sept continents. Le portefeuille de Travelopia est exclusivement axé sur les voyages spécialisés, et la société s'efforce de proposer des expériences uniques - qu'il s'agisse d'explorer le canal Rideau au Canada en bateau, ou de faire partie des rares voyageurs à traverser le cercle antarctique pour découvrir le pôle Sud. Qu'il s'agisse de voyager à travers le monde en jet privé, ou d'explorer à vélo des lieux plus proches de chez eux, Travelopia contribue à cultiver les passions et intérêts de ses plus de 750 000 clients chaque année.

Talkdesk CX Cloudtm, solution d'expérience client de bout en bout, a permis beaucoup plus facilement la transition depuis des opérations sur site vers des opérations de centres de contact à distance, pour le réseau Travelopia géographiquement diversifié et composé d'agents des ventes qui aident les clients à définir des itinéraires de voyage hautement personnalisés, et qui répondent aux demandes d'assistance complexes des clients. Les agents des différentes régions ont pu mieux gérer leur temps, ce qui a réduit le nombre d'appels de clients manqués. La solution Talkdesk a fourni des analyses solides, et ces renseignements approfondis sur les données des clients ont permis aux agents de suggérer de manière proactive de nouvelles expériences de voyage personnalisées pour les clients fidèles. La flexibilité et l'extensibilité des opérations de centres de contact à distance ont permis à Travelopia de s'adapter efficacement au contexte rapidement changeant du marché touristique l'an passé, ainsi que de réduire les coûts d'exploitation dans cette période instable pour le secteur touristique dans son ensemble.

« L'une des valeurs clés qui animent Travelopia réside dans la poursuite permanente de l'expérience ultime pour nos clients, afin d'enrichir leur existence au travers des voyages. Dans le cadre de cette démarche, nous sommes déterminés à réfléchir et évoluer sur le plan de notre approche opérationnelle », a déclaré Mark Beauchamp, directeur technologique de Travelopia. « Pour notre évolution en direction d'opérations de centres de contact à distance, nous souhaitions une solution innovante et flexible, offrant les meilleurs outils, afin de ravir nos clients. La solution Talkdesk fournit à notre réseau mondial d'agents du portefeuille des marques Travelopia les ressources dont ils ont besoin pour offrir une aventure de voyage fluide aux clients - du premier contact avec notre équipe des ventes jusqu'à la conclusion de l'expérience de voyage la plus exceptionnelle qui soit. »

« L'expérience client n'a jamais été plus importante qu'aujourd'hui pour la réussite des marques de tourisme et d'hôtellerie. Les voyageurs du monde entier entendent rattraper le temps perdu et les opportunités manquées, et ils feront appel aux sociétés capables de leur proposer non seulement l'aventure de leur vie, mais également une expérience de service client inoubliable, avant, pendant et après », a déclaré Kieran King, directrice de l'expérience client chez Talkdesk. « Grâce à la solution Talkdesk, les agents de Travelopia peuvent offrir une expérience clients aussi unique et pleine de sens que les expériences de voyage extraordinaires qu'ils organisent. Nous sommes fiers de nous associer avec Travelopia pour lui permettre d'atteindre ses objectifs en matière d'expérience client. »

