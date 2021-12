Une donation historique permet de créer le Hamm Institute for American Energy au sein de l'Université d'État de l'Oklahoma





La Fondation Harold Hamm et Continental Resources ont annoncé aujourd'hui un don combiné de 50 millions USD afin de créer le Hamm Institute for American Energy au sein de l'Université d'État de l'Oklahoma.

La mission du Hamm Institute consiste à former la nouvelle génération de dirigeants du secteur énergétique, issus de l'Oklahoma, des États-Unis et du monde entier, en consolidant l'héritage de l'Oklahoma en tant que leader énergétique mondial.

« Les dons substantiels de Harold Hamm et Continental Resources visant à établir le Hamm Institute for American Energy auront un impact transformatif sur l'Université d'État de l'Oklahoma (Oklahoma State University, OSU) et le secteur énergétique mondial. Grâce à un laboratoire de pointe qui possède des puits forés sous le bâtiment, un auditorium et des salles de classe, ce bâtiment est parfaitement adapté », a déclaré Kayse Shrum, présidente de l'OSU. « La générosité de M. Hamm et de Continental permettra de réunir les talents les plus brillants et les futurs dirigeants du secteur énergétique, issus du monde entier, avec pour objectif de résoudre l'une des problématiques les plus urgentes de notre société. Ensemble, nous modifierons la trajectoire de la sécurité énergétique aux États-Unis. »

Le financement initial destiné à l'institut et au projet se composera d'un don de 50 millions USD, comprenant 25 millions USD de la part de la Fondation Harold Hamm, et 25 millions USD de la part de Continental Resources. Le Hamm Institute sera situé dans l'ancien bâtiment connu sous le nom d'OSU Discovery, au 300 NE 9th St. dans le quartier d'innovation de la ville d'Oklahoma, et sera l'occupant principal et permanent du bâtiment.

Le Hamm Institute deviendra le centre de tout ce qui concerne l'énergie aux États-Unis. Il accueillera des colloques, des auteurs, des intervenants, des sommets énergétiques, ainsi que des discussions entre les dirigeants énergétiques mondiaux. Le bâtiment hébergera à terme l'Oklahoma Hall of Energy Legends Interactive Museum, exposition publique qui met en lumière l'histoire et l'héritage légendaire des grands dirigeants énergétiques de l'Oklahoma.

M. Hamm, natif de l'Oklahoma, fondateur et président de Continental Resources, a engagé sa carrière il y a plus de cinquante ans dans le secteur du pétrole et du gaz, en commençant avec un simple camion-citerne pour transporter du pétrole, et un seul rêve en tête. Son incroyable parcours, son esprit entrepreneurial, et sa volonté de rendre le monde meilleur ont inspiré beaucoup d'autres personnes, et sa dernière initiative philanthropique a pour objectif d'élever l'État vers des sommets à la fois nouveaux et familiers.

M. Hamm est considéré comme un leader national et un fervent défenseur du secteur du pétrole et du gaz naturel domestique aux États-Unis. Il a consacré plus de cinquante-cinq ans de sa vie au secteur, ayant commencé en lançant sa propre entreprise de services pétroliers jusqu'à créer l'une des entreprises de production et d'exploration les plus dynamiques et les plus innovantes des États-Unis, Continental Resources. Ses efforts contribuent au bien-être de tous les Américains et participent à assurer la sécurité énergétique et économique de la nation. Le Hamm Institute veillera à ce que l'Amérique s'inscrive en tant que chef de file mondial concernant la promotion de l'innovation et de la technologie, tout en produisant de manière responsable l'énergie dont nous avons besoin pour les décennies à venir.

« Il est temps que l'Oklahoma redevienne un leader énergétique mondial. J'ai pour espoir que le monde se tournera vers nous pour bénéficier des meilleures idées dans les domaines de la gestion énergétique, de la recherche et de l'éducation. Ce don est un investissement dans notre avenir commun, l'avenir de notre pays, de l'État et des personnes que j'aime », a confié M. Hamm. « Je pense que l'Institut changera la donne, en ce sens qu'il offrira un lieu où les talents les plus brillants se réuniront pour résoudre de manière responsable les défis énergétiques du monde. Un tiers de la planète vit dans la précarité énergétique. Nous devons résoudre ce problème. Et nous devons nous assurer que les Américains bénéficieront toujours d'une abondance d'énergie fiable et abordable pour les générations à venir. »

« L'Oklahoma est un État énergétique, et Harold est notre légende dans le secteur énergétique. Cette collaboration entre une université, une société énergétique et des entrepreneurs figurant tous trois parmi les meilleurs, les plus innovants et les plus prospères de notre État relèvera la barre en faveur de l'innovation énergétique aux États-Unis », a commenté Kevin Stitt, gouverneur de l'Oklahoma.

En reconnaissance des contributions de Continental, le hall et l'auditorium seront baptisés le Continental Resources Concourse, et le Continental Resources Auditorium, respectivement. Le fonds du programme soutenant l'institut sera également baptisé en reconnaissance de Continental.

« La place du Hamm Institute est ici, dans l'Oklahoma. Il fait partie de la mission de Continental consistant à trouver, promouvoir et inspirer la nouvelle génération de dirigeants énergétiques. Nous sommes convaincus que le Hamm Institute for American Energy constituera l'épicentre de l'apprentissage, de la recherche et de l'innovation énergétique pour les décennies à venir », a souligné Bill Berry, PDG de Continental Resources.

P??HOTOS/VIDÉO : Un pack multimédia incluant vidéo en rouleau B, extraits audio et photos est disponible ici pour une utilisation dans les médias : okla.st/hamm.

REDIFFUSION : Visionnez la rediffusion de cette annonce à l'adresse insideosu.com.

L'Université d'État de l'Oklahoma (Oklahoma State University, OSU) est une université moderne, créée par donation foncière (land-grant university), et qui prépare les étudiants à la réussite. L'OSU compte plus de 34 000 étudiants répartis sur ses cinq campus, et plus de 24 000 sur ses campus combinés de Stillwater et Tulsa, qui sont originaires des 50 États, et de près de 100 pays. Fondée en 1890, l'OSU a délivré des diplômes à plus de 275 000 étudiants pour servir l'État de l'Oklahoma, le pays et le monde entier.

