XCMG monte dans le classement des 500 marques les plus influentes au monde





BEIJING, 17 décembre 2021 /PRNewswire/ -- XCMG (SHE:000425) a été désignée comme l'une des 500 marques les plus influentes au monde par le World Brand Lab pour la troisième année consécutive, se hissant au 395e rang en 2021, en hausse de 14 places par rapport à l'an dernier.

Publié pour la 18 année consécutive, ce classement examine l'influence de la marque, la part de marché, la fidélité à la marque et le leadership mondial de plus de 15 000 marques de renom dans le monde en vue de sélectionner chaque année les 500 marques les plus influentes. XCMG est le seul fabricant chinois de machines de construction à avoir obtenu cette distinction trois années de suite.

L'innovation continue façonne le leadership mondial

En novembre, XCMG a lancé les technologies clés de la grue XGT15000-600S, la plus grande grue à tour au monde, y compris plus de 50 technologies de base qui ont établi 10 records mondiaux et 10 technologies qui sont des premières mondiales. Le produit a un moment de levage nominal de 15 000 tonnes-mètres et un poids de levage maximal de 600 tonnes, soit l'équivalent de 400 voitures à la fois. La grue à grande tour permettra de résoudre efficacement les problèmes d'engorgement, comme le levage de composants lourds, la construction à des hauteurs accrues et une exploitation sur de longues distances.

Après avoir réalisé la transformation écologique en matière de renouvellement rapide de l'énergie, de longue durée de vie des batteries et d'absence d'émissions polluantes, la division des automobiles de XCMG a récemment signé la plus grande commande au monde de 200 camions lourds à l'hydrogène avec la bannière d'Ejin Horo dans la région autonome de la Mongolie-Intérieure.

La division s'est également jointe à Hangzhou Aleisi Hydrogen Energy Technology, à Inner Mongolia Xinyuan Power Hydrogen Energy Technology et au gouvernement de la bannière d'Ejin Horo pour signer un accord d'investissement dans le cadre d'un projet de coopération pour de nouveaux véhicules énergétiques, ce qui comprend la fabrication d'équipements pour des véhicules à énergie alternative, la production de moteurs à hydrogène et l'exploitation minière intelligente.

La division des machines de levage de XCMG a récemment publié la « Déclaration sur le pic de carbone et la carboneutralité de la division des machines de levage de XCMG », qui établit six objectifs pour réaliser la promesse de poursuivre une vision de développement écologique et assumer la responsabilité de bâtir une civilisation écologique. Depuis 2016, la série de grues G-1 de XCMG a présenté une série de technologies légères et de nouveaux systèmes hydrauliques écoénergétiques qui améliorent la performance globale de 5 à 15 %, tout en réduisant d'au moins 15 % la consommation de carburant.

