Une Lavalloise mise beaucoup sur l'industrie québécoise du financement participatif

LAVAL, QC, le 16 déc. 2021 /CNW/ - « J'ai tout investi », affirme Guylaine Beauchemin, fondatrice et présidente de la nouvelle plateforme de sociofinancement Makers de Rêves.

« Nous pensons répondre à un réel besoin. Dans la plupart des plateformes, les projets qui sont acceptés sont catégorisés dans des industries telles que la culture, l'artisanat et les jeux. Nous ciblons plutôt les entrepreneurs venant de l'agroalimentaire, de la technologie et du développement durable. En outre, sur les sites déjà existants, seuls les nouveaux projets sont acceptés. Nous, nous acceptons les projets de démarrage et de relance », mentionne Mme Beauchemin.

Selon la présidente, Makers de Rêves offre d'autres atouts uniques aux porteurs de projets : en plus de la plateforme, il y a l'Académie et la division Mouvement de l'entreprise, une belle visibilité pour des projets via des balados et sa webtélé, Le Québec en direct. L'un des principaux avantages concurrentiels repose sur le fait que les entrepreneurs obtiennent tout de la campagne, même s'ils n'atteignent pas leur objectif financier, et qu'ils peuvent retirer des fonds dès que 50 % de l'objectif de financement participatif est atteint.

« En 2022, nous allons parcourir le Québec dans une caravane mobile afin de présenter nos services aux entreprises québécoises », conclut Mme Beauchemin.

Pour marquer le coup, Makers de Rêves s'associe à l'AQAPMM (Association québécoise des parents et amis de la personne atteinte de maladie mentale) et fera don de 1 % de ses ventes en 2022 à cette cause qui tient à coeur à Mme Beauchemin.

Pour sa part, David Ford Johnson, directeur général de l'AQPAMM, se dit très fier de s'associer à Makers de Rêves.

La fondatrice Guylaine Beauchemin a connu le sociofinancement en 2016. Elle cherchait du financement pour sa webtélé entrepreneuriale. Son caméraman de l'époque lui avait suggéré de se tourner vers le financement participatif. Depuis, elle a fondé Makers de Rêves. Une entrepreneuse chevronnée qui se donne pour mission d'accompagner et de soutenir les porteurs de projets partageant les mêmes valeurs d'innovation, de développement durable et de bien-être social.

