Longueuil renouvelle le contrat du directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil et réaffirme sa volonté de consolider l'approche de police de concertation





LONGUEUIL, QC, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Lors du conseil d'agglomération du 16 décembre 2021, les membres ont adopté le renouvellement du contrat de Fady Dagher à titre de directeur du Service de police de l'agglomération de Longueuil (SPAL), pour la période du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2029.

Une approche innovante qui place l'humain au coeur des interventions policières

En poste depuis 2017, Fady Dagher s'est donné pour mission de transformer le SPAL afin qu'il corresponde davantage aux besoins de la population, 70 % des appels reçus étant de nature sociale, à caractère non criminel, souvent liés à des problématiques complexes de santé mentale et de détresses multiples. Ainsi, en 2018, le changement de la police traditionnelle vers la police de concertation s'est amorcé, visant à faire du SPAL un véritable acteur social.

« C'est avec beaucoup d'enthousiasme que nous réitérons notre confiance en monsieur Dagher. Nous croyons en sa vision audacieuse qui repose sur la collaboration avec les intervenants et le dialogue avec les communautés et les services de proximité, laquelle est en parfaite adéquation avec nos valeurs. Je suis heureuse que ces valeurs soient également partagées par l'ensemble des mairesses et des maires de l'agglomération », a déclaré Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.

« L'approche de monsieur Dagher favorise une meilleure répartition des ressources, permettant de mieux répondre aux enjeux sociaux tout en libérant des policières et policiers pour assurer la patrouille et répondre aux appels 911. Le SPAL n'en sera que plus efficace, au bénéfice de la sécurité de la population que nous représentons », a ajouté Doreen Assaad, mairesse de Brossard.

« Avec son leadership et son expertise, monsieur Dagher a réussi le tour de force de mobiliser ses troupes vers ce profond changement de culture et fait aujourd'hui rayonner l'agglomération de Longueuil par son approche innovante », a renchéri Pascale Mongrain, mairesse de Saint-Lambert.

« Avec ce contrat d'une durée de huit ans, nous réaffirmons notre volonté d'appuyer la poursuite de la mise en oeuvre de l'approche de police de concertation. Nous sommes persuadés qu'il s'agit de la meilleure réponse aux besoins de la population. C'est la police de l'avenir », a affirmé Ludovic Grisé Farand, maire de Saint-Bruno-de-Montarville.

« Notre service de police est reconnu comme innovateur à l'échelle du Québec comme à l'international, alors que des services de police de plusieurs pays commencent à s'intéresser à l'approche développée ici, chez nous. Mieux encore : le SPAL est apprécié des citoyennes et citoyens de toute l'agglomération », a complété Jean Martel, maire de Boucherville.

Reconnaissance du Service de police de l'agglomération de Longueuil

Notons que le SPAL a reçu plusieurs reconnaissances au cours des dernières années. En effet, il a remporté le prix ACCP/Motorola Solutions en sécurité et mieux-être des collectivités le 24 août 2021, remis par l'Association canadienne des chefs de police, ainsi que le prix Joseph-Beaubien, la plus prestigieuse distinction du mérite Ovation municipale, remis par l'Union des municipalités du Québec pour son Programme de développement professionnel Immersion le 13 mai 2021. En avril 2021, Fady Dagher a pour sa part été lauréat d'un prix Espace Muni dans la catégorie Leader engagé qui récompense chaque année des personnes ayant fait une différence dans leur communauté. Rappelons également qu'en juin 2021, le ministère de la Sécurité publique a octroyé une aide financière de 3,6 M$ pour la mise en place du projet RÉSO, reconnaissant ainsi tout le potentiel de l'approche de police de concertation.

Les prochaines années permettront de consolider l'approche de police de concertation afin de renforcer la sécurité dans les quartiers de l'agglomération et de mieux soutenir les personnes les plus vulnérables de nos communautés.

Pour en apprendre davantage sur le SPAL, visitez longueuil.quebec/services/SPAL.

SOURCE Cabinet de la mairesse de Longueuil

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 19:09 et diffusé par :