CGTN : Relations entre la Chine et la Russie : un modèle à suivre sur le plan des relations internationales au 21e siècle





PÉKIN, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Les liens étroits entre la Chine et la Russie deviennent de plus en plus forts, au moment où les deux pays font front commun pour relever des défis mondiaux sans précédent, comme la pandémie de COVID-19.

Le resserrement des liens entre les deux nations a pu être observé lors de la rencontre virtuelle de mercredi entre le président chinois Xi Jinping et son homologue russe Vladimir Poutine, rencontre au cours de laquelle les deux dirigeants ont qualifié les relations sino-russes de « paradigme des relations internationales au 21e siècle », et se sont engagés à améliorer davantage leurs relations de manière globale.

« Un modèle de coopération au 21e siècle »

Au cours de la rencontre, Xi Jinping a souligné l'évolution saine des relations bilatérales et l'étroite coopération entre les deux pays dans divers domaines.

Il a fait l'éloge du soutien que la Russie accorde à la Chine dans la défense de ses intérêts nationaux fondamentaux et pour s'opposer aux tentatives visant à créer un fossé entre les deux pays.

Notant que cette année marque le 20e anniversaire de la signature du Traité de bon voisinage et de coopération amicale entre la Chine et la Russie et que les deux parties ont décidé de prolonger le traité de cinq autres années. Selon le président chinois, la prolongation sera enrichie d'un esprit et d'un contenu renouvelés.

Xi Jinping a souligné que les deux pays s'appuieront fermement l'un l'autre en ce qui concerne des questions d'intérêts fondamentaux et défendront leur dignité nationale et leurs intérêts communs.

Il a déclaré être prêt à travailler avec Vladimir Poutine pour élaborer les nouvelles modalités de la coopération bilatérale, en fonction des réalisations des deux parties cette année, afin de continuer à faire progresser à un haut niveau les relations entre les deux pays.

Nouveau record de volume des échanges bilatéraux

Sur la question du commerce bilatéral, Xi Jinping a salué d'énormes forces politiques et un potentiel immense, car la valeur des échanges bilatéraux entre la Chine et la Russie a atteint pour la première fois 100 milliards de dollars au cours des trois premiers trimestres de 2021.

« Nous prévoyons que le commerce bilatéral atteigne un niveau record pour toute l'année 2021 », a expliqué le président chinois.

Faisant allusion à l'Année de l'innovation scientifique et technologique Chine-Russie qui s'est terminée en novembre, il a mentionné qu'une série de grands projets stratégiques ont été mis en oeuvre sans heurt, et que la synergie entre la Belt and Road Initiative et l'Union économique eurasienne s'est également renforcée au cours de cette période.

Rechercher une évolution commune fondée sur la coopération

Le président chinois a également appelé les deux parties à partager les occasions de développement, tout en soulignant la coopération bilatérale dans les domaines de l'énergie et lors du confinement lié à la COVID-19.

Selon lui, la Chine et la Russie devraient intensifier leur coopération dans le secteur des nouvelles énergies et consolider la coopération traditionnelle dans ce domaine, en plus de promouvoir la collaboration dans les domaines de l'énergie nucléaire et des énergies renouvelables.

En parlant de l'Initiative mondiale de développement qu'il a proposée lors de la 76e session de l'Assemblée générale des Nations Unies, Xi Jinping a déclaré qu'il s'agissait d'un bien public axé sur la résolution des problèmes de marché auxquels est confronté le monde, et plus particulièrement les marchés émergents et les pays en développement. Il a ajouté que l'initiative vise également à renforcer la mise en oeuvre du Programme de développement durable à l'horizon 2030 des Nations Unies

Notant que la Chine et la Russie ont travaillé ensemble contre la COVID-19, le président chinois a déclaré qu'une coopération étroite donne non seulement un nouveau sens aux liens bilatéraux, mais contribue également aux efforts mondiaux de lutte contre la pandémie.

Le président Poutine sera présent lors des Jeux olympiques d'hiver de 2022

Son homologue chinois a déclaré attendre avec impatience la prochaine visite de Vladimir Poutine à Pékin, qui assistera à la cérémonie d'ouverture des Jeux olympiques d'hiver de 2022.

Soulignant que la Chine présentera des Jeux olympiques d'hiver « simples, sécuritaires et splendides », Xi Jinping a affirmé que la Chine est prête à saisir l'occasion d'améliorer les échanges sportifs entre les deux pays.

Comme la visite de Vladimir Poutine sera la première rencontre en personne entre les deux dirigeants au cours des deux dernières années, il a déclaré qu'il prévoit échanger des points de vue approfondis sur les relations bilatérales et les grands enjeux internationaux et régionaux.

Le président chinois a souligné qu'il attend avec impatience cette « rencontre lors des Jeux olympiques d'hiver » et qu'il est prêt à travailler avec Vladimir Poutine « pour un avenir commun », afin d'ouvrir conjointement un nouveau chapitre dans les relations entre la Chine et la Russie après la pandémie.

La démocratie, une valeur commune de l'humanité

Pour expliquer la mission de la Chine, Xi Jinping a affirmé qu'elle est « à la fois grande et simple » parce qu'elle vise à offrir une vie meilleure à tous les Chinois. « Donner la priorité aux gens est notre philosophie fondamentale de gouvernance », a-t-il déclaré.

Le président chinois s'est opposé aux mouvements hégémoniques et à la mentalité de la guerre froide adoptée au nom du « multilatéralisme » et des « règles », et a souligné que certaines forces tentaient de s'ingérer dans les affaires internes de la Chine et de la Russie en utilisant comme excuse la « démocratie » et les « droits de l'homme ».

Il a encouragé les deux pays à renforcer la coordination et la coopération dans les affaires internationales afin de protéger leurs intérêts en matière de sécurité et de contribuer à la gouvernance mondiale.

Réitérant que la démocratie est une valeur humaine commune, le président chinois a expliqué que le peuple chinois est le seul qui peut juger si son pays est démocratique ou non.

La Chine est prête à renforcer la coopération avec la Russie à cet égard, afin de maintenir une bonne perception de la notion de démocratie et de défendre le droit légitime de tous les pays de rechercher la démocratie.

