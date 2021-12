Temenos élargit sa collaboration avec Microsoft pour répondre à la demande croissante du Temenos Banking Cloud





Temenos (SIX : TEMN), l'éditeur de logiciels bancaires, annonce qu'il élargit sa relation stratégique avec Microsoft afin de répondre à la demande croissante des banques en matière de services SaaS et bancaires fournis par le Temenos Banking Cloud.

Temenos collabore avec Microsoft pour développer des offres de services financiers dans le cloud afin de favoriser l'évolutivité, l'efficacité opérationnelle et l'innovation. Le Temenos Banking Cloud est hébergé sur Microsoft Azure.

Temenos constate une croissance considérable dans le domaine des applications SaaS et de sa plateforme bancaire ouverte, car les banques se tournent de plus en plus vers des solutions bancaires composables, fondées sur des microservices accessibles via des API, afin de se moderniser et relever les défis de leurs paysages informatiques actuels.

De plus, Temenos collaborera avec Microsoft sur les initiatives nuagiques vertes afin d'aider les banques à constater une réduction immédiate et significative de leur empreinte carbone et les aider à atteindre leurs objectifs ESG. Une étude commandée par Microsoft indique que les entreprises utilisant son infrastructure arrivent à être plus efficaces à 93 % sur le plan énergétique et arrivent à réduire leurs émissions de carbone à 98 % plutôt qu'en exploitant leur propre centre de données. Ces économies peuvent s'attribuer à quatre caractéristiques principales du cloud Microsoft : l'efficacité opérationnelle des services informatiques, l'efficacité du matériel informatique, l'efficacité de l'infrastructure du centre de données et l'électricité renouvelable.

Max Chuard, CEO de Temenos, a signalé : « Cet accord consolide l'engagement commun de Temenos et de Microsoft à savoir fournir aux banques un chemin optimal vers l'adoption du cloud. Le cloud est essentiel pour les banques pour pouvoir réduire leur temps de mise sur le marché et leur complexité opérationnelle, et pour pouvoir évoluer de manière élastique et offrir des expériences numériques exceptionnelles à leurs clients. Il offre également une agilité commerciale dans ce nouveau monde de la banque ouverte et de la banque en tant que service. Nous constatons une accélération de nos activités SaaS, et cet accord historique permettra à nos clients d'adopter le cloud pour les services bancaires critiques et de profiter des nouveaux modèles commerciaux émergents avec plus de certitude, de prévisibilité et à moindre coût ».

Bill Borden, directeur des services financiers mondiaux de Microsoft, a déclaré : « Nous sommes très heureux de poursuivre notre collaboration avec Temenos pour développer son cloud bancaire sur Microsoft Azure afin de répondre aux exigences rigoureuses du secteur en matière de sécurité, de réglementation et de confidentialité. Nous nous réjouissons également d'unir nos forces pour oeuvrer à l'élargissement du potentiel du cloud au sein des banques et des institutions financières du monde entier, en les aidant à créer des expériences client différenciées, à accélérer le temps de valorisation et à stimuler l'innovation pour une croissance responsable ».

Selon un rapport récent de l' Economist Intelligence Unit, l'adoption du SaaS et de l'infrastructure cloud s'est accélérée depuis le début de la pandémie, car les banques ont saisi l'opportunité de réduire leurs coûts et d'accélérer leurs projets de transformation numérique.

Temenos équipe les services bancaires de plus de 3 000 institutions financières répondant aux besoins bancaires de plus de 1,2 milliard de personnes dans le monde. Temenos fournit ses logiciels par le biais de tous les principaux fournisseurs de clouds publics. Grâce au Temenos Banking Cloud, les banques peuvent fournir elles-mêmes des services bancaires complets, de bout en bout, avec des fonctionnalités localisées originaires de plus de 150 pays. Les banques ont ainsi la liberté d'innover plus rapidement, de passer d'un modèle CapEx à un modèle OpEx et de bénéficier d'un coût total de possession moins élevé.

À propos de Temenos

Temenos AG (SIX: TEMN) est le leader mondial des logiciels bancaires. Plus de 3 000 banques à travers le monde, dont 41 des 50 premières banques mondiales, font confiance à Temenos pour le traitement quotidien de leurs transactions et des interactions de plus de 1,2 milliard de clients de services bancaires. Temenos propose des logiciels bancaires cloud-native, cloud-agnostiques et basés sur l'IA généraux et de front office, de paiements et de gestion de fonds qui permettent aux banques d'offrir une expérience client omnicanal harmonieuse et d'atteindre l'excellence opérationnelle.

Le logiciel Temenos a prouvé qu'il permet à ses clients les plus performants d'atteindre des ratios coût-revenu de 26,8 %, soit la moitié de la moyenne sectorielle, et un rendement de capitaux propres de 29 %, soit trois fois la moyenne du secteur. Ces clients investissent également 51 % de leur budget informatique dans la croissance et l'innovation par rapport à la maintenance, soit deux fois la moyenne sectorielle, prouvant ainsi que les investissements informatiques des banques ajoutent une valeur tangible à leur activité.

Pour de plus amples informations, veuillez visiter le site www.temenos.com.

