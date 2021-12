Personalis lance NeXT Personaltm, une analyse de biopsie liquide informée sur la tumeur pour la détection des MRD et des récidives qui offre une sensibilité en partie par million





Personalis, Inc. (Nasdaq : PSNL), leader de la génomique avancée du cancer, a annoncé aujourd'hui le lancement de NeXT Personal, une analyse de nouvelle génération de biopsie liquide informée sur la tumeur, conçue pour détecter et quantifier les maladies résiduelles moléculaires (molecular residual disease, MRD) et la récidive chez les patients ayant précédemment été diagnostiqués d'un cancer. NeXT Personal délivre une sensibilité aux MRD leader du secteur, située en dessous de la fourchette d'1 partie par million, soit une amélioration 10 à 100 fois supérieure par rapport aux autres technologies disponibles. Ceci permet la détection précoce d'un large éventail de cancers et de stades, notamment les stades précoces, les faibles charges mutationnelles, et les cancers à faible propagation particulièrement difficiles à détecter.

NeXT Personal exécute le séquençage génomique complet de la tumeur d'un patient pour identifier jusqu'à 1 800 variants somatiques spécialement sélectionnés, qui sont ensuite utilisés pour créer un panel de biopsie liquide personnalisé pour chaque patient. Le panel ciblé est ensuite utilisé pour séquencer plusieurs millions de molécules d'ADN uniques à partir d'un échantillon sanguin du patient. L'agrégation du signal de ces séquences utilisant des algorithmes exclusifs permet d'offrir une sensibilité en partie par million. Les méthodes innovantes de Personalis sont couvertes par sa large gamme de dépôts de propriété intellectuelle précoces et ultérieurs.

Allant au-delà des autres analyses MRD informées sur la tumeur, NeXT Personal détecte et quantifie également de manière simultanée les mutations cliniquement pertinentes dans l'ADN tumoral circulant (ADNtc) qui pourront être utilisées à l'avenir pour orienter le traitement, lorsqu'un cancer est détecté. Ceci inclut les mutations cancéreuses connues pouvant être ciblées, les mutations liées à la résistance aux médicaments, et les nouveaux variants susceptibles d'émerger et d'évoluer au fil du temps, notamment sous la pression thérapeutique.

« Avec ce lancement, Personalis étend les possibilités offertes par un produit MRD », a déclaré John West, président-directeur général de Personalis. « Grâce à cette augmentation considérable de la sensibilité, nous espérons traiter un éventail de tumeurs qui étaient hors de portée avec les technologies précédentes. Grâce à son contenu informationnel étendu, nous allons également au-delà de la détection d'une tumeur, afin de fournir la caractérisation supplémentaire nécessaire pour comprendre et finalement prendre en charge la maladie. »

« NeXT Personal répond au besoin d'analyses à la sensibilité supérieure, ouvrant la voie à une détection plus précoce et à un suivi plus sensible de la réponse du patient au traitement, pour un éventail plus large de cancers et de stades. Le lancement d'aujourd'hui cible les partenaires biopharmaceutiques et les collaborateurs cliniques. En 2022, nous prévoyons de lancer le NeXT Personal en tant que test clinique qui, nous l'espérons, permettra une intervention et un traitement plus précoces des patients atteints d'un cancer », a déclaré le Dr Richard Chen, directeur médical et vice-président principal de la R&D chez Personalis.

À propos de Personalis

Personalis, Inc. est un leader de la génomique avancée du cancer visant à permettre la prochaine génération de thérapies et de diagnostics anticancéreux de précision. La Personalis NeXT Platform® est conçue pour s'adapter aux connaissances complexes et en constante évolution sur le cancer, en fournissant à ses clients et aux cliniciens du secteur biopharmaceutique des informations sur l'ensemble des près de 20 000 gènes humains, ainsi que sur le système immunitaire, à partir d'un échantillon tissulaire unique. En termes de séquençage de la population, Personalis exploite l'une des plus grandes opérations au monde et est actuellement le seul fournisseur de séquençage du Veterans Affairs' Million Veteran Program. Pour permettre le séquençage du cancer et de la population, le Clinical Laboratory de Personalis a été construit en mettant l'accent sur la précision clinique, la qualité, les mégadonnées, l'échelle et l'efficience. Le laboratoire est conforme aux normes de bonne pratique ainsi qu'aux amendements relatifs à l'amélioration des laboratoires cliniques de 1988, et est accrédité par le College of American Pathologists. Pour de plus amples informations, visitez www.personalis.com et suivez Personalis sur LinkedIn et Twitter.

Déclarations prévisionnelles

Toutes les déclarations de ce communiqué de presse qui ne sont pas de nature historique constituent des « déclarations prévisionnelles » au sens de la législation américaine sur les valeurs mobilières, notamment les déclarations relatives aux attributs ou avantages de NeXT Personal ou de la NeXT Platform de Personalis, aux opportunités commerciales, au leadership, aux projets ou aux attentes de Personalis, à la couverture ou à l'ampleur de la propriété intellectuelle de la société, ou à d'autres événements futurs. Ces déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes, dont ceux liés à la pandémie de COVID-19, qui pourraient entraîner une différence sensible entre les résultats réels et toutes attentes ou tous résultats anticipés, exprimés ou sous-entendus dans lesdites déclarations. Les facteurs susceptibles de modifier sensiblement les résultats réels sont énumérés dans les documents déposés par Personalis auprès de la Securities and Exchange Commission des États-Unis, notamment les rapports les plus récents de la société sur formulaires 8-K, 10-K et 10-Q, et incluent ceux énumérés sous la rubrique « Facteurs de risque ». Personalis décline toute obligation de mettre à jour ces déclarations prévisionnelles.

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

