Le ministre O'Regan rencontre le secrétaire au Travail des États-Unis, Marty Walsh





GATINEAU, QC, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Aujourd'hui, le ministre du Travail, Seamus O'Regan Jr., a rencontré virtuellement le secrétaire au Travail des États-Unis, Marty Walsh.

Le ministre O'Regan et le secrétaire Walsh ont discuté d'importants enjeux du travail touchant le Canada et les États-Unis, notamment la poursuite de la mise en oeuvre de la Feuille de route pour un partenariat renouvelé États-Unis-Canada.

Le ministre O'Regan et le secrétaire Walsh ont discuté de la nécessité d'une relance économique durable et inclusive qui renforce la classe moyenne et garantit de bons emplois des deux côtés de la frontière. Le ministre a également soulevé la préoccupation constante du gouvernement du Canada à l'égard des éléments protectionnistes des crédits d'impôt américains proposés pour les véhicules électriques dans le projet de loi « Build Back Better ». Ces crédits, qui équivalent à un tarif de 34 % sur les véhicules électriques assemblés au Canada, mettraient en péril des centaines de milliers d'emplois canadiens et américains.

Le ministre O'Regan a clairement indiqué que si aucune solution n'est trouvée, le Canada se portera fermement à la défense de son industrie et du gagne-pain des travailleurs canadiens.

Le ministre O'Regan et le secrétaire Walsh ont également discuté de la possibilité pour les travailleurs canadiens et américains de jouer un rôle de premier plan dans la transition vers une économie axée sur la croissance propre, alors que les deux gouvernements travaillent à atteindre la carboneutralité pour 2050.

Enfin, ils ont reconnu la solide relation bilatérale solide entre les deux pays et la nécessité d'une collaboration continue.

