Le rhum Flor de Caña remporte les plus prestigieuses distinctions du secteur comme leader mondial en durabilité





LONDRES, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Flor de Caña, la marque de rhum haut de gamme du Nicaragua produit de façon durable, a réalisé un exploit sans précédent lors des Spirits Business Awards 2021 en recevant le « Prix de la durabilité pour une distillerie » et le « Prix pour l'éthique », pour faire valoir le leadership mondial de la marque et son engagement profond en faveur de pratiques durables.

Flor de Caña a reçu le « Prix de la durabilité pour une distillerie » grâce à son engagement pour réduire son impact environnemental, notamment car il s'agit du seul spiritueux neutre en carbone et certifié Fair Trade au monde, le rhum est distillé avec 100 % d'énergie renouvelable, toutes les émissions de CO2 sont captées pendant la fermentation et l'entreprise a planté 800 000 arbres depuis 2005.

La marque a également reçu le « Prix pour l'éthique » grâce à des initiatives telles que l'éducation et les soins de santé gratuits aux employés et à leurs familles depuis 1913, des programmes de sensibilisation communautaire par le biais de dons et de soutien à des organisations à but non lucratif, son engagement à planter un million d'arbres d'ici 2025 en partenariat avec One Tree Planted et son initiative « Zero Waste Month », un partenariat avec Food Made Good et des bars du monde entier pour réduire jusqu'à 9 tonnes de déchets alimentaires grâce à des cocktails durables.

La durabilité est une valeur fondamentale de la famille fondatrice depuis la première génération en 1890, avec une approche holistique du bien-être des employés, de l'environnement et de la collectivité. Cette valeur a été partagée par les milliers de travailleurs qui ont fait partie des 130 ans d'histoire de Flor de Caña et dont les efforts ont permis à la marque de se positionner à la pointe de la distillation durable, s'imposant en référence des pratiques durables.

Flor de Caña produit une gamme de rhums haut de gamme vieillis naturellement en fûts de bourbon jusqu'à 30 ans, sans ingrédients artificiels ni sucre ajouté. L'ensemble du processus de production de Flor de Caña se poursuit sous la supervision de la même famille, actuellement la cinquième génération, maîtrisant l'art de la fabrication durable du rhum.

À propos du rhum Flor de Caña

Flor de Caña est un rhum de qualité supérieure produit de manière durable et certifié neutre en carbone et commerce équitable. Issu d'une propriété familiale datant de 1890, il est distillé avec une énergie 100 % renouvelable et vieilli naturellement sans sucre. Il a été élu « Meilleur producteur de rhum de l'année » par le Concours international des vins et spiritueux en 2017. www.flordecana.com

