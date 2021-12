Point de presse du premier ministre - La Fédération autonome de l'enseignement sera disponible pour réagir aux annonces du gouvernement





MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La Fédération autonome de l'enseignement souhaite informer les représentantes et représentants des médias que son porte-parole sera disponible pour réagir à la suite de l'annonce des nouvelles mesures imposées par le gouvernement du Québec en lien avec la montée des cas de COVID-19.

AIDE-MÉMOIRE

Quoi : Réaction de la Fédération autonome de l'enseignement au point de presse du premier ministre avec le ministre de la Santé et des Services sociaux, M. Christian Dubé, et le directeur national de la santé publique, M. Horacio Arruda.

Quand : jeudi, 16 décembre, à la suite de la conférence de presse de 18h.

