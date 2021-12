Présidence de la FIQ : Julie Bouchard élue présidente





QUÉBEC, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La délégation de la FIQ et de la FIQP réunie en conseil national hybride a élu à majorité Mme Julie Bouchard à titre de présidente de la Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ.

« C'est avec beaucoup de fierté que j'accepte le mandat qui m'est confié par les déléguées de la FIQ et de la FIQP. Le mouvement syndical a été malmené par le gouvernement de la CAQ. Pour faire face aux coups que ce gouvernement antisyndical nous inflige, nous avons besoin plus que jamais d'être solidaires et mobilisées. Pour que s'opère le changement de culture réclamé par nos membres dans le réseau de la santé, les infirmières, les infirmières auxiliaires, les inhalothérapeutes et les perfusionnistes cliniques, il est impératif que cesse toute menace, nos voix s'élèveront pour barrer la route à l'adoption de mesure qui mettent en péril nos conditions de travail et notre réseau public de santé. »

Julie Bouchard, présidente, Fédération interprofessionnelle de la santé du Québec-FIQ

La mobilisation des membres, la démocratie inclusive, l'adoption d'une loi sur les ratios, la lutte au TSO et contre la MOI figurent parmi les priorités du nouvel exécutif. Le Comité exécutif de la FIQ sera également composé de :

Shirley Dorismond, vice-présidente

Patrick Guay, vice-présidente

Nathalie Levesque, vice-présidente

, vice-présidente Sophie Thériault, vice-présidente, nouvellement élue

Isabelle Groulx, vice-présidente

Jérôme Rousseau, vice-président

Roberto Bomba, trésorier

Isabelle Trépanier, secrétaire générale

Julie Bouchard cumule plus de 15 années de militantisme syndical au sein de la Fédération interprofessionnelle en santé du Québec au Saguenay-Lac-Saint-Jean notamment à titre de présidente. Elle est infirmière auxiliaire de formation. Mme Bouchard s'engage à porter la voix des 76 000 professionnelles en soins avec conviction et détermination.

À la lumière de ces changements, voici les responsabilités politiques du Comité exécutif

À propos de la FIQ et la FIQP

La FIQ et la FIQP comptent plus de 76?000 membres infirmières, infirmières auxiliaires, inhalothérapeutes et perfusionnistes cliniques oeuvrant dans les établissements de santé aux quatre coins du Québec. Nous sommes des organisations féministes, composées à près de 90 % de femmes, vouées à la défense de leurs membres, mais également à celle des patient-e-s et du réseau public de santé.

