Homewood Santé lance Parcours, sa nouvelle plateforme numérique, qui combine l'innovation numérique de pointe avec l'immense compétence de Homewood en matière de santé mentale

GUELPH, ON, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Homewood Santé annonce aujourd'hui le lancement de Parcours, la nouvelle version de son Programme d'aide aux employé.e.s et à leur famille (PAEF) mise à la disposition de plus de trois millions de Canadiens et Canadiennes ainsi que les membres de leur famille.

La plateforme numérique intuitive Parcours offre de nouvelles capacités au marché canadien. Celui-ci a le choix entre une expérience du PAEF entièrement numérique ou l'expérience traditionnelle à laquelle il est habitué et qu'il apprécie.

« La plateforme Parcours de Homewood, c'est la conjoncture de l'innovation en matière de PAEF et de l'excellence de l'expérience clientèle, déclare Jagoda Pike, PDG de Homewood. L'avenir des programmes d'aide est fondé sur l'accessibilité, le choix et l'étendue des services, et notre PAEF sert notre clientèle là où elle se trouve avec une toute nouvelle plateforme et de tout nouveaux modes d'accès qui n'enlèvent rien aux services offerts auparavant. »

La plateforme Parcours vous propose des fonctionnalités et des capacités de pointe, notamment :

Des algorithmes exclusifs - Forte de plus de 140 ans d'expérience, Homewood a développé et testé des algorithmes qui guident le client ou la cliente vers le service le plus efficace en lui faisant des recommandations spécialisées qui tiennent compte de ses préférences, de la nature de son problème et de l'acuité de celui-ci.

- Forte de plus de 140 ans d'expérience, a développé et testé des algorithmes qui guident le client ou la cliente vers le service le plus efficace en lui faisant des recommandations spécialisées qui tiennent compte de ses préférences, de la nature de son problème et de l'acuité de celui-ci. Les sondages éclair de Homewood - Ils servent à vérifier l'état de bien-être d'un client ou d'une cliente et à analyser les tendances et l'évolution de sa santé au fil du temps.

- Ils servent à vérifier l'état de bien-être d'un client ou d'une cliente et à analyser les tendances et l'évolution de sa santé au fil du temps. Se Connecter maintenant ou Prendre rendez-vous - Ces nouvelles fonctionnalités exclusives et innovantes offrent aux clients et clientes la possibilité de rencontrer immédiatement un conseiller ou une conseillère ou de prendre facilement rendez-vous en ligne au moment qui leur convient le mieux.

ou - Ces nouvelles fonctionnalités exclusives et innovantes offrent aux clients et clientes la possibilité de rencontrer immédiatement un conseiller ou une conseillère ou de prendre facilement rendez-vous en ligne au moment qui leur convient le mieux. Mon Tableau de bord - Un tableau offrant à chaque client ou cliente un aperçu des services qu'il ou elle a utilisés ainsi que ceux qui lui sont offerts, comme des ressources, une aide à la recherche du service le mieux adapté et des recommandations.

- Un tableau offrant à chaque client ou cliente un aperçu des services qu'il ou elle a utilisés ainsi que ceux qui lui sont offerts, comme des ressources, une aide à la recherche du service le mieux adapté et des recommandations. Aperçu Homewood - Un ensemble hiérarchisé de groupes de visualisation de données-clientèle offrant à nos organisations clientes une fenêtre sur les données agrégées du PAEF en temps réel, avec des bases de référence sur les problèmes qui nuisent à l'assiduité et à la productivité.

Toutes ces fonctionnalités, combinées à une interface conviviale, offrent à la clientèle de Parcours une expérience de PAEF véritablement transformatrice.

Le choix est un élément clé du PAEF de Homewood, et une aide professionnelle est offerte de la manière la mieux adaptée aux préférences de la clientèle, que ce soit par vidéo, téléphone, clavardage ou en personne (post-pandémie). Aux clients et clientes qui préfèrent parler de vive voix avec un ou une thérapeute, nous continuons d'offrir un numéro gratuit qui leur permettent d'accéder à nos services d'accueil à toute heure du jour ou de la nuit. Nos clients et clientes qui utilisent nos services numériques peuvent en tout temps s'adresser de vive voix à nos thérapeutes pour obtenir de l'aide.

« Homewood a toujours été un chef de file en matière d'innovation des PAEF, déclare Sean Slater, vice-président directeur, Revenu et Expérience clientèle. L'introduction de la plateforme Parcours continue sur cette lancée. »

Homewood Santé mettra en oeuvre sa plateforme Parcours dans plus de 30 000 organisations clientes à compter de ce mois-ci.

Vous trouverez plus d'information sur ce sujet à l'adresse www.homewoodparcours.com.

À propos de Homewood Santé

Homewood Santé est un chef de file canadien de l'élaboration et de la prestation de services de santé mentale, de soins prodigués aux victimes de traumatismes et de traitements de la toxicomanie depuis 1883. La gamme complète de services de Homewood comprend des programmes d'aide aux employé.e.s et à leur famille, des évaluations, des traitements avec séjour ou consultation externe, des services de réintégration au travail et de soutien à la famille. Tous ces services sont personnalisés pour répondre aux besoins de chaque utilisateur ou utilisatrice, client.e clinique ou institutionnel.le dirigé.e, assureur et employeur. Les approches novatrices de Homewood Santé redéfinissent la façon dont les Canadiens et Canadiennes accèdent à des services de santé mentale et de traitement des dépendances afin de les aider à vivre une vie plus saine, plus productive et plus enrichissante. Consultez le site homewoodsante.com pour obtenir plus d'information.

