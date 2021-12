Les résidents de l'Alberta pourront profiter d'un partenariat fédéral-provincial visant à améliorer l'accès à Internet haute vitesse





OTTAWA, ON, le 16 déc. 2021 /CNW/ - La pandémie de COVID-19 a mis en évidence l'importance de la connexion à Internet. Partout au pays, les Canadiens ont besoin d'avoir accès à des services Internet haute vitesse fiables, puisque nous sommes nombreux à travailler, à étudier et à demeurer en contact avec nos amis et les membres de notre famille depuis notre foyer.

Aujourd'hui, le ministre du Tourisme, ministre associé des Finances et député fédéral d'Edmonton-Centre, l'honorable Randy Boissonnault, au nom de la ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings, et le ministre de Service Alberta et député provincial de Strathcona-Sherwood Park, Nate Glubish, ont annoncé une entente visant à offrir Internet haute vitesse aux régions rurales ou éloignées et aux communautés autochtones de l'Alberta qui sont moins bien desservies.

Dans le cadre de ce partenariat Canada-Alberta en matière de large bande, le gouvernement du Canada et le gouvernement de l'Alberta ont joint leurs efforts pour soutenir des projets qui permettront d'améliorer l'accès à Internet haute vitesse dans les régions rurales ou éloignées et dans les communautés autochtones partout dans la province. En vertu de ce partenariat fédéral-provincial, les deux gouvernements vont collaborer pour évaluer, sélectionner et cofinancer des projets soumis au Fonds pour la large bande universelle du gouvernement du Canada. Les annonces de financement des projets individuels commenceront au début de 2022.

Au total, le financement conjoint prévu s'élève à 300 millions de dollars. Le gouvernement du Canada investira une somme équivalente à celle de 150 millions de dollars annoncée par le gouvernement de l'Alberta en juillet 2021.

Au Canada, plus de 890 000 foyers de régions rurales ou éloignées sont en voie d'être branchés à Internet haute vitesse grâce à des investissements du gouvernement fédéral. À la fin de juin 2021, 182 000 foyers de régions rurales ou éloignées avaient été branchés à Internet haute vitesse dans le cadre de projets soutenus par le gouvernement du Canada.

Citations

« Internet haute vitesse est la clé du succès des gens qui vivent et qui travaillent dans les régions rurales. L'annonce d'aujourd'hui permettra d'offrir un accès à Internet haute vitesse fiable dans les foyers moins bien desservis de l'Alberta, ce qui contribuera à créer des emplois, à améliorer l'accès aux soins de santé et à l'apprentissage en ligne, ainsi qu'à maintenir le contact entre les gens et leurs proches. Notre gouvernement a engagé plus de 7,2 milliards de dollars pour s'assurer que tous les Canadiens sont branchés à lnternet, et nous continuerons de faire de tels investissements. »

- La ministre du Développement économique rural, l'honorable Gudie Hutchings

« L'accès à Internet haute vitesse permet la création d'emplois, l'amélioration de la santé et de la sécurité de tous, et la réduction du fossé entre les régions rurales et urbaines. À ce jour, le gouvernement du Canada a investi 45 millions de dollars dans 48 projets qui permettront de brancher plus de 35 000 foyers albertains. Le gouvernement du Canada est fier de s'associer au gouvernement de l'Alberta dans le cadre du Fonds pour la large bande universelle pour offrir une meilleure connectivité aux Albertains. »

- Le ministre du Tourisme et ministre associé des Finances, l'honorable Randy Boissonnault

« Le gouvernement de l'Alberta s'est engagé à combler le fossé numérique. Pour résoudre le problème de la large bande, il faut que tous les ordres de gouvernement et le secteur privé s'unissent. D'un point de vue numérique, les Albertains qui habitent hors des grands centres urbains ont été désavantagés en raison de la faible fiabilité de la large bande. Heureusement, nous créons des partenariats pour régler cette situation et nous sommes sur le point d'arriver à une solution. La connectivité est à nos portes. »

- Le ministre de Service Alberta, l'honorable Nate Glubish

« L'injection de capital et le déploiement des services Internet permettront aux jeunes autochtones d'élargir leurs possibilités, ainsi qu'aux aînés et aux familles de profiter de meilleurs services. Lorsque les Premières Nations réussissent, l'Alberta réussit et le Canada réussit. Cela se concrétisera grâce aux investissements et à l'entente sur la large bande. »

- Le chef de la Nation crie Enoch, Billy Morin

« La connectivité à la large bande ouvre des occasions pour nos enfants et nos collectivités. Elle permet de favoriser le développement économique rural, d'offrir un accès accru aux soins de santé, de bâtir des fermes intelligentes, d'assurer une meilleure éducation, d'échanger des renseignements pour lutter contre le crime et de promouvoir la vie en région rurale. La connectivité nous donne aussi les moyens d'être des chefs de file mondiaux dans un large éventail d'industries. »

- Le président de Rural Municipalities of Alberta, Paul McLauchlin

Faits en bref

Depuis 2015, les investissements du gouvernement du Canada ont aidé plus de 182 000 foyers de régions rurales ou éloignées à avoir accès à Internet haute vitesse.

ont aidé plus de 182 000 foyers de régions rurales ou éloignées à avoir accès à Internet haute vitesse. L'annonce d'aujourd'hui prend appui sur les 45 millions de dollars déjà prévus par le gouvernement du Canada pour des projets de large bande en Alberta .

pour des projets de large bande en . Le gouvernement du Canada a engagé 7,2 milliards de dollars pour améliorer l'infrastructure à large bande, dont 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle.

a engagé 7,2 milliards de dollars pour améliorer l'infrastructure à large bande, dont 2,75 milliards de dollars au titre du Fonds pour la large bande universelle. Ces investissements feront en sorte que 98 % des Canadiens auront accès à Internet haute vitesse d'ici 2026, et 100 % d'entre eux, d'ici 2030.

100 % d'entre eux, d'ici 2030. Le 22 juillet 2021, le gouvernement de l' Alberta a engagé 150 millions de dollars pour améliorer la connectivité des foyers, et donner un nouveau souffle à la croissance et à la diversification dans les régions rurales ou éloignées et dans les communautés autochtones de la province.

Restez branchés

Suivez Innovation, Sciences et Développement économique Canada sur les médias sociaux.

Twitter : @ISDE_CA ; Facebook : @innovationcanadienne ; Instagram : @innovationcdn ; et LinkedIn

Suivez Service Alberta du gouvernement de l'Alberta sur les médias sociaux.

Twitter : @ServiceAlberta (anglais)

Suivez le gouvernement de l'Alberta sur les médias sociaux.

Twitter : @YourAlberta (anglais); Facebook : @youralberta.ca (anglais)

SOURCE Innovation, Sciences et Développement économique Canada

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 16:20 et diffusé par :