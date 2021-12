Metap Inc. : Le nouveau projet "Metaverse x GameFi", la liste blanche et la campagne d'enregistrement de la communauté sont lancés !





Gensokishi Online a annoncé la sortie de son site officiel « Gensokishi Online -META WORLD- » en décembre 2021.

Ce projet est une nouvelle version du projet « Gensokishi Online », récompensé au titre de « Jeu de l'année » lors de la remise de la médaille d'or 2012 à Taiwan et joué par un total de 8 millions d'utilisateurs. Gensokishi vise à construire une nouvelle économie mondiale fantastique grâce à la technologie de la blockchain, incorporant des jetons non fongibles (JNF) et éléments du GameFi dans un métavers mondial sous la forme d'un jeu en ligne massivement multijoueur (massively multiplayer online, MMO) en 3D.

« Gensokishi Online », un titre MMO en 3D japonais sous licence de « Elemental Knights Online », a fait ses preuves depuis plus de 13 ans sur diverses applications, Nintendo Switch et PlayStation4.

Dans le monde créé dans le cadre du WEB3.0, Metaverse et GameFi, Gensokishi réalisera les trois fonctionnalités de « Free to Play », « Play to Earn » et « UGC to Earn ».

Tout le monde peut créer un compte gratuitement et acheter et vendre les articles et JNF qu'il acquiert.

À l'avenir, Genoskishi prévoit d'offrir des contenus générés par les utilisateurs (CGU), qui permettront a ces derniers et aux entreprises de créer et de vendre des JNF, ainsi que le droit de créer librement des terres, de placer des objets, des environnements naturels, des personnages et des monstres dans le métavers.

Gensokishi fonctionne au-dessus de Polygon (MATIC), mieux connu sous le nom de protocole basé sur Ethereum, qui permet aux joueurs de bénéficier de capacités de transaction élevées et de faibles coûts.

Par ailleurs, cette initiative comprend également la participation de personnalités clés de l'industrie du jeu vidéo.

Le jeton MV sera sur Uniswap le 23 décembre 2021. Pour plus d'informations, veuillez consulter le livre blanc.

À propos de la campagne

Diverses campagnes sont organisées pour célébrer l'annonce de Gensokishi Online.

Campagne d'inscription de la communauté

Une campagne est en cours pour distribuer « Limited Equipment NFT » à tous ceux qui rejoignent la communauté d'ici le 27 décembre 2021.

Liste blanche

À partir du 7 décembre, Gensokishi organise une campagne de liste blanche de 10 000 $, et si vous vous inscrivez avant le 19 décembre, vous aurez le droit d'acheter jusqu'à 100 $ de jetons à des prix de vente privés.

Description

du service : Gensokishi Online -META WORLD-

Langues : Anglais, chinois, japonais

Configuration requise : PC, Android, iOS

Source : Metap Projet en ligne Gensokishi de Taiwan.

