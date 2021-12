ONWARD annonce l'achèvement du recrutement pour l'essai pivot Up-LIFT portant sur la thérapie ARC dans le traitement des lésions médullaires





LE PRESENT COMMUNIQUE DE PRESSE CONTIENT DES INFORMATIONS CONFIDENTIELLES SELON LES TERMES DE L'ARTICLE 7(1) DE LA REGLEMENTATION EUROPEENNE SUR LES ABUS DE MARCHE (596/2014).

IL N'EST PAS DESTINE A ETRE DIVULGUE, PUBLIE NI DISTRIBUE, INTEGRALEMENT OU PARTIELLEMENT, DIRECTEMENT OU INDIRECTEMENT, AUX ETATS-UNIS, AU CANADA, EN AUSTRALIE, EN AFRIQUE DU SUD OU AU JAPON, OU DANS TOUTE AUTRE JURISDICTION, EN VIOLATION DES LOIS DE LADITE JURISDICTION EN LA MATIERE.

ONWARD Medical N.V. (Euronext: ONWD), la société de technologies médicales qui créé des traitements novateurs visant à permettre le rétablissement fonctionnel du mouvement, de l'indépendance et de la santé chez les personnes atteintes de lésion médullaire, annonce aujourd'hui avoir finalisé le recrutement pour l'étude Up-LIFT, un essai pivot d'évaluation de l'efficacité et de l'innocuité de la thérapie ARC pour rétablir la fonction de la main et du bras chez les personnes atteintes de lésion médullaire. L'étude Up-LIFT est le premier essai pivot de grande envergure portant sur une technologie non-invasive de stimulation de la moelle épinière.

ONWARD a désormais atteint le plafond de recrutement de l'étude, soit 65 sujets, recrutés sur 14 sites de premier plan, spécialisés dans les lésions médullaires. Ces sites sont situés aux Etats-Unis, au Canada, au Royaume-Uni et aux Pays-Bas. L'étude Up-LIFT est une étude prospective à bras unique qui vise à évaluer l'efficacité et l'innocuité de la stimulation électrique non-invasive de la moelle osseuse (thérapie ARC) pour traiter les déficits fonctionnels des extrémités supérieures chez les personnes atteintes de tétraplégie chronique.

"L'étude a atteint son objectif de recrutement en moins de 12 mois en dépit des confinements, des restrictions de voyage et des autres défis liés au COVID," a déclaré Dave Marver, CEO d'ONWARD. "Ce jalon souligne l'enthousiasme de la communauté des lésions médullaires pour cette thérapie prometteuse. Nous allons désormais travailler avec détermination pour préparer nos soumissions destinées aux autorités réglementaires américaines et européennes, afin de pouvoir apporter ce traitement majeur sur le marché et aider les personnes atteintes de lésion médullaire et leurs proches," a-t-il ajouté.

"Chez les personnes souffrant d'une incapacité de la fonction du bras ou de la main en raison d'une lésion médullaire, l'amélioration de la fonction de la main se traduit directement en gains importants en termes de qualité de vie - la capacité de se nourrir, de se vêtir ou de réaliser d'autres activités quotidiennes," a affirmé Edelle Field-Fote, PT, PhD, FAPTA, FASIA, co-investigatrice principale dans le cadre de l'essai Up-LIFT et directrice de la Recherche sur les lésions médullaires au Shepherd Center, et professeure de Médecine physique et de réadaptation à la Emory University School of Medicine. "Ce fut particulièrement gratifiant de participer à cet important essai et de collaborer avec de nombreux centres de réadaptation en lésions médullaires, parmi les plus respectés au monde," a-t-elle poursuivi.

"La fin du recrutement pour cet essai constitue un jalon historique majeur - apporter la stimulation non-invasive pour permettre le rétablissement de la fonction de la main et du bras des personnes atteintes de lésion médullaire," a affirmé Chet Moritz, PhD, co-investigateur principal de l'essai Up-LIFT et professeur associé du Département d'Ingénierie électrique et informatique et de Médecine physique et de réadaptation à l'Université de Washington à Seattle. "Nous espérons que cette étude pourra aboutir à la vaste disponibilité de ce traitement important," a-t-il affirmé.

La Société prévoit de commencer à commercialiser la thérapie ARC aux Etats-Unis, en Allemagne, en France, au Royaume-Uni, en Suisse et aux Pays-Bas. Pour en savoir plus à propos de la thérapie ARC d'ONWARD et de la vision de la Société pour permettre le rétablissement du mouvement, de l'indépendance et de la santé des personnes atteintes de lésion médullaire, veuillez consulter ONWD.com.

À propos d'ONWARD

ONWARD est une société de technologie médicale spécialisée dans le développement et la mise sur le marché de thérapies innovantes pour permettre le rétablissement fonctionnel du mouvement, de l'indépendance et de santé de personnes atteintes de lésion médullaire. Le travail d'ONWARD repose sur plus d'une décennie de science fondamentale et d'études précliniques réalisées dans les meilleurs laboratoires de neurosciences au monde. La thérapie ARC d'ONWARD, qui peut être administrée par système implantable (ARCIM) ou externe (ARCEX) est conçue pour fournir une stimulation ciblée et programmée de la moelle épinière pour restaurer le mouvement et d'autres fonctions chez des personnes atteintes de lésion médullaire, améliorant ainsi leur qualité de vie. ONWARD a reçu la désignation de dispositif pionnier de la FDA pour ARCIM et ARCEX. Le premier essai pivot de la Société à être homologué par la FDA, appelé Up-LIFT, a débuté en janvier 2021. Son recrutement est désormais terminé, avec 65 sujets à travers le globe.

ONWARD a son siège au Campus technologique d'Eindhoven, aux Pays-Bas, et possède un bureau dans l'EPFL Innovation Park de Lausanne, en Suisse. La Société possède également une présence croissante à Boston, dans le Massachusetts, aux Etats-Unis. Pour de plus amples informations à propos de la Société, veuillez visiter ONWD.com.

A propos du Dr Edelle Field-Fote

Le Dr Edelle Field-Fote possède plus de 20 années d'expérience dans le domaine de la recherche sur les lésions médullaires, s'appuyant sur sa vaste expérience clinique en qualité de physiothérapeute et sa formation de troisième cycle dans un modèle animal de lésion médullaire. Sa contribution à la documentation relative aux lésions médullaires inclut la plus vaste étude à ce jour sur l'entraînement locomoteur d'une personne atteinte de lésion médullaire chronique non entièrement motrice, ainsi que la toute première étude sur une intervention de réadaptation visant à promouvoir la neuroplasticité, pour une amélioration de la fonction de la main chez les personnes tétraplégiques. Les recherches réalisées par le Dr Field-Fote ont été financées par les National Institutes of Health (NIH) depuis 1997, par le National Institute on Independent Living, Disability and Rehabilitation Research (NILDRR) et par le Department of Defense (DoD). Le Dr Field-Fote est l'éditeur/ l'auteur du manuel Spinal Cord Injury Rehabilitation (Edition A Davis Publishers).

A propos du Dr Chet Moritz

Le Dr Chet Moritz est un professeur associé du Département d'Ingénierie électrique et informatique, de Médecine physique et de réadaptation, ainsi que de Physiologie et de biophysique à l'Université de Washington, à Seattle. Il a été nommé chercheur distingué par Allen et désigné pour participer au consortium international Christopher & Dana Reeve sur la réparation des lésions médullaires. Chet occupe le poste de directeur adjoint du Centre de Neurotechnologie, un centre de recherche en génie de la National Science Fondation (ERC). Il dirige le laboratoire des technologies de réparation (RTL) dont l'activité est axée sur l'élaboration de technologies de traitement de la paralysie suite à une lésion médullaire. Les recherches actuelles dans ce laboratoire incluent un essai clinique, sur plusieurs sites, basé sur la stimulation de la moelle épinière et visant à permettre le rétablissement de la fonction de la main chez les personnes atteintes de lésion médullaire, la stimulation pour permettre l'amélioration de la marche chez les enfants atteints de paralysie cérébrale et la stimulation optogénétique pour favoriser la neuroplasticité et le rétablissement après une lésion de la moelle épinière chez des animaux.

Clause de non-responsabilité

Certaines déclarations, convictions et opinions contenues dans le présent communiqué de presse constituent des énoncés prospectifs, qui reflètent la Société ou, le cas échéant, les attentes et prévisions actuelles de la direction à propos d'événements futurs. De par leur nature, les déclarations prospectives impliquent un certain nombre de risques, d'incertitudes et d'hypothèses susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les résultats ou événements réels et ceux exprimés ou sous-entendus dans lesdites déclarations prospectives. Ces risques, incertitudes et hypothèses peuvent avoir une incidence négative sur le résultat et les conséquences financières des projets et événements décrits ci-après. Un nombre important de facteurs, y compris mais sans s'y limiter, des changements en termes de demande, de concurrence et de technologies, sont susceptibles d'entraîner un écart sensible entre les événements, la performance ou les résultats réels et tout développement prévu. Les déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse et relatives à des tendances ou activités passées, ne doivent pas être considérées comme représentatives de la pérennité desdites tendances ou activités à l'avenir. En conséquence, la Société décline expressément toute obligation ou tentative de mettre à jour ou de réviser des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, suite à un changement des attentes ou des événements, des états, des hypothèses ou des circonstances sur lesquels s'appuient les déclarations prospectives. Ni la Société ni ses conseillers ou représentants, ni aucune de ses entreprises filiales ou dirigeants ou employés de celles-ci ne garantit que les hypothèses sous-jacentes aux déclarations prospectives ne contiennent aucune erreur, et n'endossent aucune responsabilité pour l'exactitude future des déclarations prospectives contenues dans le présent communiqué de presse, ou l'occurrence possible d'évolutions prévues. Le lecteur est invité à ne pas se fier indûment aux déclarations prospectives, qui ne sont valables qu'à la date du présent communiqué de presse.

50116485 M 33513785 / 1

Le texte du communiqué issu d'une traduction ne doit d'aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d'origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 16:10 et diffusé par :