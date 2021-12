La 67e séance du conseil d'administration de l'OFQJ sous le signe d'une nouvelle planification stratégique





MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La 67e séance du conseil d'administration de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) s'est déroulée ce jeudi par visioconférence, sous la coprésidence de Mme Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon, vice-présidente de la Commission de l'aménagement du territoire et de Mme Emmanuelle Pérès, directrice de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative et déléguée interministérielle à la jeunesse.

Les deux secrétaires généraux, M. Jean-Stéphane Bernard et Mme Marianne Beseme, ont présenté le bilan conjoint des sections québécoise et française de l'OFQJ. En 2020-2021, 679 jeunes adultes ont été soutenus dans la réalisation de projets réinventés tels que des festivals numériques, des webinaires thématiques, des stages en télétravail ou des formations ou créations en virtuel. Aussi, les administrateurs de chacune des sections ont présenté des recommandations aux présidentes sur des thèmes essentiels du développement de l'Office.

Un nouveau plan stratégique 2022-2025

Les équipes des sections française et québécoise ont mis sur pied une planification stratégique 2022-2025, fruit d'une collaboration étroite entre les deux équipes. Ce canevas permettra d'aborder avec agilité les prochaines années. Les notions d'innovation et de développement durable tiendront une place prépondérante dans un contexte social et mondial nouveau. Ce travail mènera à un plan d'action annuel qui sera développé de manière audacieuse et efficace dès 2022 dans une démarche d'impact collectif et d'engagement.

Une année marquée par l'adaptation des actions face à la crise sanitaire

En l'absence de mobilité, les outils numériques sont devenus les seuls vecteurs d'échanges tant pour les participants que pour le travail bilatéral entre la France et le Québec. Les équipes des deux sections ont conjointement organisé, produit et diffusé en 2020 et 2021 cinq activités numériques ayant permis de toucher un auditoire total de plus de 10 000 personnes autour des thématiques de la mobilité de demain, de l'entrepreneuriat, de l'insertion socioprofessionnelle, de la Francophonie et de la création artistique.

Au sein de l'OFQJ, l'arrêt de la mobilité n'a jamais rimé avec immobilisme et les deux sections ont poursuivi le partage d'information et mis en place de nouvelles actions auprès des jeunes. Elles ont continué de soutenir le rayonnement et le développement personnel et professionnel des jeunes du Québec et de la France.

Citations

« Je tiens à remercier tous les membres du conseil d'administration ainsi que l'ensemble des équipes des deux sections de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ) pour le travail remarquable au cours de la dernière année dans un contexte de pandémie. L'OFQJ reflète parfaitement l'adaptation continuelle des relations franco-québécoises : il a toujours su ajuster son action aux besoins et aspirations des jeunes ainsi qu'aux enjeux actuels de nos deux sociétés. La mobilité jeunesse est un outil de compréhension mutuelle entre les peuples et un vecteur de prospérité individuelle et collective. Elle est et demeurera au coeur des échanges entre la France et le Québec. »

Joëlle Boutin, députée de Jean-Talon, vice-présidente de la Commission de l'aménagement du territoire

« Ce conseil d'administration a une dimension toute particulière quand toutes les mobilités physiques sont ralenties. À l'heure où les circonstances peuvent appeler à un repli sur soi, la mobilité internationale peut contribuer à la réalisation personnelle des jeunes. Dans ce contexte, je soulève l'importance de synergie entre les services français et québécois : nous avons plus que jamais besoin de projets co-construits dans l'intérêt des jeunes, avec eux, pour eux, par eux. »

Emmanuelle Pérès, Directrice de la jeunesse, de l'éducation populaire et de la vie associative, Déléguée interministérielle à la jeunesse

Un engagement fort en faveur de la mobilité

À l'issue de ce 67e conseil d'administration, les deux coprésidentes ont affirmé leur soutien à l'OFQJ. Suivant les recommandations de ses administrateurs à l'issue des séances de travail, l'OFQJ poursuivra en 2022 l'adaptation et la redéfinition d'une nouvelle offre ainsi que le déploiement de nouveaux axes d'intervention afin de continuer à être une référence dans l'accompagnement de projets internationaux. Cinq participants aux programmes OFQJ ont témoigné de leur expérience et apporté un éclairage sur les nouvelles formes de projets virtuels : des stages pour demandeurs d'emploi en télétravail, ou la participation à des évènements virtuels.

À propos de l'Office franco-québécois pour la jeunesse (OFQJ)

Depuis sa création en 1968, l'OFQJ a généré des milliers d'actions, soutenu la mobilité de plus de 160 000 jeunes Québécois et Français âgés de 18 et 35 ans et établi des partenariats pérennes et structurants pour la relation bilatérale. Par la mise en oeuvre de programmes de mobilité axés sur le développement et le perfectionnement professionnels, dans les secteurs économique, culturel, académique et social, il encourage le développement professionnel et l'employabilité des jeunes adultes et favorise les découvertes interculturelles et le maillage des réseaux.

