MISS UNIVERS INDE, HARNAAZ SANDHU, A ÉTÉ COURONNÉE 70E MISS UNIVERS AVEC L'EMBLÉMATIQUE MOUAWAD « POWER OF UNITY » LORS DE L'ÉVÉNEMENT TÉLÉVISÉ MARQUANT SON ANNIVERSAIRE MONDIAL

La quatrième génération de co-gardes Mouawad, Fred, Alain et Pascal Mouawad, ont commenté ce moment de consécration

DUBAÏ, Émirats arabes unis, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Miss Univers Inde Harnaaz Sandhu, a été couronnée Miss Univers en direct sur FOX et Telemundo ce soir depuis Eilat, en Israël. Harnaaz utilisera son temps en tant que Miss Univers pour plaider en faveur de l'équité menstruelle par le biais de l'administration publique.

Miss Univers Inde a reçu l'emblématique couronne Mouawad « Power of Unity » Crown, qui lui a été remise par la Miss Universe sortante, Andrea Meza. Harnaaz s'installera à New York au cours de la nouvelle année pour représenter la marque et diverses organisations philanthropiques pendant son règne.

« C'est l'expérience d'une vie ! » a déclaré Harnaaz Sandhu, Miss Univers. « Ces trois dernières semaines ont été un rêve d'apprendre à connaître ces femmes exceptionnelles, et je suis honorée d'avoir été choisie parmi elles pour représenter cette organisation inspirante. J'espère servir la communauté mondiale au mieux de mes capacités au cours de l'année à venir. »

Miss Univers Inde, Harnaaz Sandhu, attribue à sa mère, qui a brisé des générations de patriarcat pour devenir une gynécologue prospère, le mérite de l'avoir inspirée à suivre ses propres rêves. Désireuse de soutenir les femmes de la même manière, Harnaaz a grandi en travaillant avec sa mère dans des camps de santé, en éduquant les femmes sur leur santé et leur hygiène menstruelle. Profondément consciente du privilège que les luttes de sa mère lui ont conféré, Harnaaz est une fervente avocate de l'émancipation des femmes aujourd'hui, en particulier de leurs droits constitutionnels à l'éducation, aux carrières et à la liberté de choix. Elle poursuit actuellement une maîtrise en administration publique. Harnaaz est également actrice et s'adonne au yoga, à la danse, à la cuisine, à l'équitation et aux échecs pendant son temps libre.

« Ces deux dernières semaines nous ont donné l'occasion très spéciale d'apprendre à connaître les candidates grâce à notre admiration commune de l'histoire et de la beauté de notre pays hôte », a déclaré Paula M. Shugart, présidente de l'organisation Miss Univers. « Je suis ravie de voir Miss Inde Harnaaz Sandhu représenter Miss Univers cette année, car sa passion pour l'éducation des femmes et la lutte pour leurs libertés est à l'image de ce que représente la couronne. »

À l'occasion de la 70e édition du concours Miss Univers, diffusée en direct dans plus de 160 pays et territoires à travers le monde, Fred, Alain et Pascal Mouawad, co-gardes de la quatrième génération de Mouawad, ont déclaré : « C'est toujours une source d'inspiration de voir la Couronne Mouawad MISS UNIVERSE® Power of Unity lors de son couronnement, car elle représente un nouveau chapitre de son histoire et un nouvel espoir pour le monde. Nous sommes convaincus que la nouvelle Miss Univers en titre, Harnaaz Sandhu, apportera son rayonnement et son talent uniques à son rôle, pour utiliser son pouvoir afin de faire la lumière sur des causes louables et de rassembler les communautés, d'une manière aussi éblouissante que les centaines de diamants sertis dans la couronne. »

