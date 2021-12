1 M$ de bonification pour les artisans des métiers d'art





QUÉBEC, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de la Culture et des Communications, Mme Nathalie Roy, annonce une bonification de 1 M$ pour appuyer les artisans des métiers d'art. Elle en a fait l'annonce lors de son passage au 65e Salon des métiers d'art du Québec, à Montréal.

Cette nouvelle somme, issue de la mise à jour économique du gouvernement du Québec, constitue une bonification supplémentaire de l'enveloppe du programme d'aide aux artisans et aux entreprises en métiers d'art. Ces investissements visent notamment à augmenter les ventes d'oeuvres des artistes et des artisans québécois.

L'aide accordée contribuera au développement et à la professionnalisation des artisans et des entreprises en métiers d'art dans toutes les régions du Québec. De plus, elle servira à payer les coûts de production liés à la reprise des activités des artisans et des entreprises et permettra d'appuyer leurs activités de commercialisation sur le marché québécois, incluant les dépenses en coût de production et de publicité.

Notons que cette bonification porte à plus de 1,9 M$ les sommes additionnelles qui ont été octroyées à la SODEC pour soutenir ce secteur en 2021-2022 dans le cadre du Plan de relance économique du milieu culturel.

Lors de son passage au Salon des métiers d'art du Québec, la ministre a souligné la résilience des artisans et a invité la population à offrir la culture québécoise en cadeau.

Citations

«?Investir dans les métiers d'art, c'est investir dans la passion et l'innovation des artisans québécois qui forgent notre identité culturelle et la font rayonner ici et ailleurs. La culture est une priorité pour notre gouvernement. C'est pourquoi nous bonifions de 1 M$ l'enveloppe destinée à développer ce secteur névralgique de l'art québécois. J'invite donc la population à visiter le Salon des métiers d'art du Québec et à offrir notre culture en cadeau pour le temps des Fêtes!?»

Nathalie Roy, ministre de la Culture et des Communications

«?Comme l'exprime avec justesse la campagne promotionnelle Retrouvez l'art d'ici, les sommes additionnelles injectées par le gouvernement permettront de soutenir et de retrouver l'art d'ici dans toutes les régions du Québec pour notre plus grand bien-être collectif.?»

Louise Lantagne, présidente et chef de la direction de la Société de développement des entreprises culturelles

Fait saillant

Le 25 novembre dernier, le ministre des Finances, M. Eric Girard, annonçait des investissements de 13 G$ pour soutenir les citoyens et permettre au Québec de s'orienter vers l'avenir.

Liens connexes

