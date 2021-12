L2 Fire Safety, la plus grande entreprise finlandaise d'ingénierie de sécurité incendie, finalise l'intégration de la marque dans la société Jensen Hughes





HELSINKI, 16 décembre 2021 /PRNewswire/ -- Jensen Hughes, leader mondial de l'ingénierie et du conseil en matière d'incendie, de sécurité et de gestion des risques, vient d'annoncer la finalisation de l'intégration de la marque L2 Fire Safety (L2), la plus grande entreprise finlandaise d'ingénierie de sécurité incendie. L2 est spécialisée dans l'ingénierie structurelle de sécurité incendie, les règlements de conformité, la conception du cycle de vie de l'ingénierie de sécurité incendie et les services de conception axés sur le rendement pour les grands projets complexes. Jensen Hughes est heureuse d'annoncer que l'entreprise a pris le nom de Jensen Hughes et a été transférée sur le site européen de Jensen Hughes. Veuillez consulter les nouvelles pages localisées pour la Finlande sur Jensen Hughes Europe pour explorer la gamme complète des services proposés par les bureaux de Jensen Hughes à Helsinki, Tampere, Turku, Oulu et Kuopio.

« Nous sommes heureux d'intégrer L2 à Jensen Hughes. Nos équipes fusionnées sont sur la bonne voie et nous partageons tous l'objectif de Jensen Hughes, à savoir rendre notre monde sûr et résilient », a déclaré Raj Arora, PDG de Jensen Hughes.

L2 a été cofondée en 1998 par Juha-Pekka (JP) Laaksonen, qui en est le PDG depuis 2012, date à laquelle le co-fondateur Jukka Laine avait pris sa retraite. Désormais Jensen Hughes, les sites finlandais de l'entreprise à Helsinki, Tampere, Turku, Oulu et Kuopio offrent un large éventail de services mondiaux, y compris la conception de solutions de protection contre les incendies, la criminalistique et le conseil en matière de risques pour la sécurité. Jensen Hughes approvisionne les marchés de la construction commerciale, de l'énergie nucléaire, des solutions logicielles, du transport, du gouvernement et des centres de données dans la région nordique.

« L'équipe de sécurité incendie L2 et moi-même sommes ravis d'adopter le nom de Jensen Hughes », a déclaré Laaksonen. « L2 a toujours été reconnue pour son leadership éclairé et sa mise en oeuvre concrète dans le domaine de la sécurité incendie et de la gestion des risques. La position de Jensen Hughes, leader du marché, son envergure mondiale et son solide bassin de scientifiques, d'ingénieurs et de consultants ont ouvert des possibilités incroyables pour fournir à nos clients des solutions holistiques. Ensemble, nous continuons de tenir notre promesse commune de protéger ce qui compte et donner aux clients une tranquillité d'esprit. »

À propos de Jensen Hughes

Jensen Hughes est un leader mondial de l'ingénierie et du conseil en matière de sûreté, de sécurité et de risques. Chaque jour, une équipe de plus de 1 400 ingénieurs, consultants et scientifiques développe et fournit des solutions innovantes et rentables à une clientèle mondiale, impliquant la conception et l'analyse de systèmes de protection contre les incendies, le service-conseil en code, les services de gestion des urgences, le conseil en matière de sécurité, l'ingénierie forensique, la recherche sur les incendies, les applications de gestion des risques, les évaluations probabilistes des risques, le développement et les essais, la mise en service et les services de construction. Implantées dans plus de 90 bureaux à travers le monde, les équipes de conseil de Jensen Hughes ont réalisé plus de 40 000 projets sur tous les marchés et dans tous les secteurs. Jensen Hughes est une société de portefeuille de Gryphon Investors, une société de capital-investissement de premier plan axée sur la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire en partenariat avec des équipes de gestion expérimentées. Pour plus d'informations, consultez le site jensenhughes.com.

À propos de Gryphon Investors

Basée à San Francisco, Gryphon Investors (www.gryphoninvestors.com) est une importante société de capital-investissement spécialisée dans la croissance rentable et l'amélioration de la compétitivité des entreprises du marché intermédiaire en partenariat avec des équipes de gestion expérimentées. La société a géré plus de 5 milliards de dollars de placements en actions et de capital depuis 1997. Gryphon vise à réaliser des investissements en capital de 50 à 300 millions de dollars dans des sociétés de portefeuille dont la valeur d'entreprise se situe entre 100 et 600 millions de dollars environ. Gryphon privilégie les opportunités d'investissement où elle peut former des partenariats solides avec les propriétaires et les dirigeants afin de construire des entreprises de pointe, en utilisant le capital de Gryphon, ses ressources professionnelles spécialisées et son expertise opérationnelle.

