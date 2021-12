1,8 M$ à l'Université Bishop's pour l'élaboration d'un programme en agriculture et systèmes alimentaires durables de l'agriculture biologique





SHERBROOKE, QC, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - De passage dans la région de l'Estrie, la ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, en compagnie de la députée de Saint-François, Mme Geneviève Hébert, a annoncé un soutien financier de 600 000 $ par année à partir de 2021-2022 et pour les trois prochaines années, à l'Université Bishop's. Ce soutien servira au développement de l'expertise régionale de l'université dans le domaine de l'agriculture et des systèmes alimentaires durables de l'agriculture biologique (ASAD).

Ce financement permettra d'embaucher trois professeurs-chercheurs qui se consacreront à la formation aux 1er et 2e cycles, ainsi que des chargés de cours et des employés de soutien. Il permettra également d'acheter des fournitures pour le programme. Rappelons que l'Université Bishop's a développé, au cours des dernières années, une expertise dans ce domaine. Les sommes allouées sont donc une occasion de développement supplémentaire de la recherche concernant, entre autres : les effets de la pollution atmosphérique et des changements climatiques sur les récoltes, la productivité et le rendement de l'agriculture écologique, les pesticides et herbicides écologiques, la fertilité des sols pour l'agriculture durable et l'optimisation des pollinisateurs sauvages.

Citations :

« Nos universités ont un rôle à jouer non seulement dans la formation des futurs travailleurs, mais également en ce qui concerne la recherche et l'innovation. Le développement d'expertise dans le domaine de l'agriculture et des systèmes alimentaires durables de l'agriculture biologique est important pour notre économie et c'est pourquoi je me réjouis des sommes offertes à l'Université Bishop's. Je suis confiante que l'expertise de l'université permettra de développer ce créneau prometteur de l'agriculture pour en tirer davantage de connaissances et en faire bénéficier toute la population du Québec. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« L'agriculture est au centre de la vitalité de plusieurs communautés au Québec. L'Université Bishop's s'inscrit en force dans ce secteur, surtout dans le développement des technologies écologiques et de l'alimentation durable. L'annonce d'aujourd'hui renforcera encore davantage cette position et permettra de propulser l'agriculture écologique québécoise à un autre niveau. »

André Lamontagne, ministre de l'Agriculture, des Pêcheries et de l'Alimentation, ministre responsable des régions du Centre-du-Québec et de la Chaudière-Appalaches

« L'annonce d'aujourd'hui revêt à mes yeux d'autant plus d'importance qu'elle concerne le monde agricole qui nous nourrit. Je me réjouis que l'Université Bishop's soit à l'avant-garde dans la formation et la recherche innovantes en agriculture et en alimentation durables. Elle exerce un fort leadership en ce domaine, mené par de brillants chercheurs qui tentent de faire évoluer les mentalités, les façons de faire et les procédés. »

Geneviève Hébert, députée de Saint-François et whip adjointe du gouvernement

« Le monde est confronté aux effets dévastateurs des changements climatiques. Autant à titre individuel qu'institutionnel, nous devons agir pour contrer la crise climatique. Le programme ASAD est une initiative importante qui nous permet d'apporter une réponse locale à ce défi mondial. Plusieurs de nos étudiants sont curieux d'apprendre les principes et les pratiques d'une agriculture durable. »

Michael Goldbloom, principal et vice-chancelier, Université Bishop's

Faits saillants :

Cet investissement s'inscrit dans les règles budgétaires à partir de 2021-2022. Le montant sera imputé au volet « Missions, régions et soutien pour les établissements de plus petite taille : Missions particulières ».

L'aide financière sera réévaluée dans trois ans en fonction des résultats concrets.

Lien connexe :

Ministère de l'Enseignement supérieur

https://www.facebook.com/enseignementsuperieurquebec

https://twitter.com/Ens_supQC?s=09

https://www.youtube.com/channel/UCgcPCv5VQhsAY3vNNoH6Zrw?view_as=subscriber

https://www.linkedin.com/company/339645/admin/

SOURCE Cabinet de la ministre de l'Enseignement supérieur

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 14:45 et diffusé par :