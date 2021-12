Osler confie la coprésidence du cabinet à Maureen Killoran, c.r.





TORONTO, le 16 déc. 2021 /CNW/ - Osler a nommé Maureen Killoran, c.r., avocate en droit des sociétés et en droit commercial et ancienne associée directrice du bureau de Calgary, à un poste de direction clé, celui de coprésidente du cabinet.

Maureen, qui exerce actuellement aux bureaux d'Osler de Vancouver et de Calgary, apporte au poste de coprésidente sa vaste expérience en tant qu'ancienne associée directrice du bureau de Calgary de 2011 à 2017, membre du conseil des associés du cabinet et conseillère de confiance auprès de clients dans l'Ouest canadien, défendant les intérêts aussi bien du secteur public que privé. Elle mettra à profit sa compréhension approfondie des activités de nos clients et son expérience significative dans le secteur de l'énergie et des transports en succédant à l'actuelle coprésidente nationale, Dale Ponder, qui prendra sa retraite à la fin de l'année.

« C'est une période passionnante pour Osler, car Maureen assume le rôle de coprésidente tout en continuant à diriger la croissance du cabinet dans l'Ouest canadien avec nos groupes de pratique de Calgary et de Vancouver. Nous savons qu'elle veillera à ce qu'Osler demeure un chef de file sur le marché juridique canadien en mettant l'accent sur le service-client et l'engagement envers l'excellence dans l'ensemble du cabinet », a déclaré Doug Bryce, associé directeur national d'Osler.

Dans le cadre de son travail, Maureen a représenté des profils variés de clients dans des litiges commerciaux et appels mettant en jeu l'existence même de la société (« survie de l'entreprise à risque »). Elle a été l'avocate-conseil principale en matière de litiges pour le projet d'expansion de l'oléoduc Trans Mountain et a réussi à faire taire les multiples contestations judiciaires au projet devant divers tribunaux et dans différentes provinces, notamment la Cour d'appel fédérale et la Cour suprême du Canada. Elle est une avocate en litige qui plaide sur l'ensemble du territoire canadien et a régulièrement obtenu des décisions favorables pour les clients qu'elle a représentés partout dans le pays. Elle dispose d'une expertise unique en règlement de différends dans le secteur des ressources naturelles et agit également à titre de principale avocate-conseil dans de grands projets de ressources et d'infrastructures.

Dans ce nouveau rôle aux côtés du coprésident, Shahir Guindi, et de l'associé directeur national, Doug Bryce, Maureen incarnera un leadership stratégique afin qu'Osler continue de montrer la voie sur le marché juridique canadien. Maureen tirera parti de ses profondes racines dans l'Ouest canadien et de sa compréhension approfondie des activités de nos clients pour qu'Osler continue d'étendre sa présence dans cette région.

« J'ai le plaisir et le privilège d'être coprésident national de notre cabinet avec Dale Ponder depuis 2017. J'ai maintenant hâte de pouvoir travailler en étroite collaboration avec mon amie et associée Maureen Killoran. Nous collaborons depuis plus de 15 ans et elle est vraiment formidable. Maureen apporte son énergie, sa sagesse, sa passion et son dévouement dans ce rôle de direction. Sa très grande et riche expérience, à la fois en tant que dirigeante d'un cabinet d'avocats et en tant qu'avocate en litige de premier plan, sera appréciée de nos clients et des membres du cabinet. Ensemble, nous travaillerons pour qu'Osler reste le principal cabinet d'avocats en droit des affaires au Canada », a déclaré Shahir Guindi, coprésident national d'Osler.

Maureen continuera à servir ses clients tout en assumant son rôle de coprésidente du cabinet.

