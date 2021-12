Ouverture prochaine de Realty ONE Group à Porto Rico





Le nouveau franchisé fera croître la marque populaire dans les Caraïbes orientales, y compris aux Bahamas et dans les îles Turks et Caicos jusqu'en Amérique du Sud

LAS VEGAS, 16 décembre 2021 /CNW/ - Realty ONE Group, une marque moderne axée sur le style de vie et UN des franchiseurs dont la croissance est la plus rapide aujourd'hui, a vendu ses droits de franchise à Porto Rico, et dans toute la région des Caraïbes orientales jusqu'en Amérique du Sud à un propriétaire possédant une expérience exceptionnelle en immobilier et un chef de file dans l'expansion de Realty ONE Group à travers le pays, et maintenant partout dans le monde.

Greg Bardell est le courtier/propriétaire de Realty ONE Group Unlimited à Lancaster, en Pennsylvanie, le premier bureau du Realty ONE Group à ouvrir ses portes à l'est du Mississippi. Il est également le directeur de la région du centre du littoral de l'Atlantique pour la Pennsylvanie, le Maryland, le Delaware et Washington D.C. M. Bardell et son équipe ont fait croître les activités de l'entreprise dans cette région, qui compte maintenant plus de 1 000 agents et cumule 8 000 transactions et des revenus de 2 milliards de dollars.

« Les possibilités de croissance de la marque Realty ONE Group dans les Caraïbes sont infinies lorsque vous avez quelqu'UN d'aussi motivé que M. Bardell, qui adore à la fois l'entreprise et cette belle région », a déclaré Kuba Jewgieniew, chef de la direction et fondateur de Realty ONE Group.

M. Bardell possède plus de trois décennies d'expérience dans le domaine de l'immobilier, où il a vendu et négocié des milliers de maisons, construit des maisons sur mesure et en rangée, et créé plusieurs possibilités de développement de terrains vagues dans tout le centre de la Pennsylvanie. Depuis qu'il s'est joint à l'entreprise en 2014, il a été un ardent promoteur de la marque Realty ONE Group, vendant de nouvelles franchises à un rythme record, dont plus d'une douzaine en 2021 seulement.

« Je suis convaincu que la COOLTURE, l'image de marque et l'encadrement dynamiques de Realty ONE Group favoriseront notre prospérité à Porto Rico et dans les Caraïbes, a déclaré Greg Bardell. Mais surtout, je sais que notre modèle et notre passion pour ce que nous faisons offriront aux professionnels de l'immobilier une occasion incroyable d'accroître leurs revenus et de s'épanouir. »

L'UNBrokerage, comme on l'appelle dans l'industrie, compte plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États, à Washington D.C. et au Canada. L'entreprise ouvrira également des bureaux à Singapour, en Espagne et au Costa Rica, en plus du territoire américain de Porto Rico.

Pour en savoir plus, visitez le site www.OwnAOne.com.

À propos de Realty ONE Group

Fondé en 2005, Realty ONE Group est un perturbateur de l'industrie, transformant radicalement le visage de la franchise immobilière grâce à son modèle d'affaires unique, à sa « coolture » amusante, à son infrastructure technologique et au soutien de qualité supérieure offert à ses professionnels de l'immobilier. L'entreprise a rapidement évolué et compte maintenant plus de 17 000 professionnels de l'immobilier dans plus de 400 bureaux répartis dans 45 États américains, à Washington D.C., à Porto Rico, au Canada, en Espagne, à Singapour et au Costa Rica. Realty ONE Group se classe dans le premier centile au pays selon REAL Trends, a été reconnue par le magazine Entrepreneur comme l'une des cinq meilleures franchises immobilières et a figuré sur la liste des entreprises à la croissance la plus rapide du Inc. 500 pendant sept années consécutives. Realty ONE Group va de l'avant et ouvre des portes, non seulement à ses clients, mais aussi aux professionnels de l'immobilier et aux propriétaires de franchises. Pour en savoir plus, visitez le site www.RealtyONEGroup.com.

Logo - https://mma.prnewswire.com/media/260011/realty_one_group___logo.jpg

SOURCE Realty ONE Group

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 14:17 et diffusé par :