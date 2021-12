Propulsée par l'appui du gouvernement du Canada, Cordé électrique poursuit son ascension





DEC accorde un soutien financier de près de 380 000 $ à l'entreprise de Maricourt pour son projet d'agrandissement et d'acquisition d'équipements numériques.

MARICOURT, QC, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC)

La crise sanitaire n'a pas affecté le carnet de commandes de Cordé Électrique, qui peine à suffire à la demande. Pour lui permettre de demeurer un fournisseur de choix et de participer pleinement à la relance de l'économie, Développement économique Canada pour les régions du Québec (DEC) lui accorde une contribution remboursable de 378 073 $. Grâce à ce soutien financier, l'entreprise spécialisée dans la production de harnais électriques augmentera sa capacité de production et pourra ainsi répondre à la demande du marché.

L'honorable Pascale St-Onge, ministre des Sports et ministre responsable de DEC, a profité d'une rencontre avec le manufacturier pour annoncer ce financement. Il permettra en outre à Cordé Électrique d'acquérir de nouvelles machines de découpe automatisée pour absorber sa croissance anticipée, de même que d'agrandir ses installations pour respecter les normes de distanciation sociale.

Le gouvernement du Canada reconnaît et appuie les entreprises et les organismes innovants qui sont sources de fierté dans leurs communautés. La relance économique du Québec repose notamment sur des organisations bien ancrées dans l'économie régionale. L'innovation contribue de façon importante à la croissance en plus d'être un atout clé pour rebâtir une économie plus forte, plus résiliente et plus juste pour tous.

« Nous serons toujours là pour soutenir et investir dans nos entreprises qui travaillent d'arrache-pied pour assurer une relance économique forte. C'est exactement ce que nous faisons en travaillant avec Cordé Électrique, une entreprise qui génère d'importantes retombées dans sa communauté. Nous allons continuer d'appuyer les travailleurs et les PME et poursuivre nos efforts pour outiller les entreprises manufacturières afin qu'elles traversent la crise et demeurent compétitives. »

L'honorable Pascale St-Onge, députée de Brome-Missisquoi, ministre des Sports et ministre responsable de DEC

« L'appui de DEC nous a permis de faire l'acquisition de nouveaux équipements et d'ainsi augmenter notre flexibilité et notre productivité. Avec la crise d'approvisionnement que nous vivons actuellement, la flexibilité acquise fait partie des solutions clés pour ne pas arrêter notre production et celle de nos clients. »

Lise Déziel, présidente-directrice générale, Cordé Électrique

Les fonds ont été consentis en vertu du programme Croissance économique régionale par l'innovation de DEC. Ce programme s'adresse aux entrepreneurs qui misent sur l'innovation pour faire croître leur entreprise et la rendre plus compétitive, de même qu'aux acteurs économiques régionaux qui contribuent à créer un environnement entrepreneurial propice à l'innovation et à une croissance pour tous, dans toutes les régions.

DEC est le partenaire fédéral clé du développement économique régional au Québec. Grâce à ses 12 bureaux d'affaires régionaux, DEC accompagne les entreprises, les organismes d'appui et toutes les régions du Québec vers l'économie de demain.

