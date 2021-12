Megaport Virtual Edge, le service de virtualisation des réseaux (Network functions virtualisation, NFV) à la demande de Megaport, offre aux clients VMware la connectivité de la succursale au cloud (branch-to-cloud) via un réseau VMware...





Megaport Limited (ASX : MP1) (« Megaport »), un fournisseur de solutions de réseau en tant que service (Network as a Service, NaaS) mondial de premier plan, annonce aujourd'hui la disponibilité du réseau VMware SD-WAN sur Megaport Virtual Edge (MVE). Le réseau VMware SD-WAN sera interopérable avec MVE pour permettre une connectivité de la succursale au cloud via le réseau défini par le logiciel (Software Defined Network, SDN) mondial de Megaport.

Optimiser la connectivité du réseau VMware SD-WAN

De nombreuses entreprises ont adopté avec enthousiasme le réseau SD-WAN et les connexions Internet comme moyens de simplifier leur connectivité informatique. Maintenant que le réseau VMware SD-WAN est disponible sur MVE, les clients peuvent héberger des contrôleurs SD-WAN virtuels localisés sur la plate-forme mondiale de Megaport ; et réduire la distance traversée par les paquets de données dans Internet entre des succursales et services cruciaux dans les clouds publics ou privés, et même d'autres succursales.

Une fois connectés, les clients VMware peuvent accéder à l'écosystème phare de plus de 700 centres de données orientés à travers le monde et plus de 360 fournisseurs de services de Megaport, y compris plus de 220 cloud en réseau direct (on-ramp) des principaux clouds au monde tels qu'Alibaba Cloud, AWS, Google Cloud, IBM Cloud, Microsoft Azure, Oracle Cloud, et Salesforce.

Caractéristiques principales du réseau VMware SD-WAN sur MVE :

Une réduction des coûts de sortie du cloud vers les cloud on-ramps par rapport aux tarifs Internet.

Distribution à l'échelle mondiale pour des connexions localisées.

Un approvisionnement réseau de type « point-and-click » soutenant l'interconnexion entre les succursales, les centres de données, les fournisseurs de cloud, et les services informatiques.

Un approvisionnement en temps réel de l'infrastructure réseau virtuelle et des interconnexions.

Aucun matériel à expédier, installer ou gérer.

Un approvisionnement et une gestion de réseau de bout en bout unifiés pour transformer les réseaux existants.

Des connexions multi-cloud plus sécurisées à plus de 360 fournisseurs de services, plus de 700 centres de données orientés, et plus de 220 points d'interconnexion cloud.

Craig Connors, vice-président et directeur général chez VMware, a déclaré, « VMware SD-WAN combiné à Megaport Virtual Edge donne aux clients davantage de choix pour simplifier les opérations WAN, assurer la performance fiable des réseaux pour les applications critiques, et faciliter l'adoption du cloud hybride et multi-cloud, tout en réduisant la latence aux charges de travail cloud. »

Transformer la mise en réseau à la périphérie

MVE est un service de calcul et de réseau tout en un distribué à l'échelle mondiale. L'aspect informatique du service permet aux clients d'héberger des instances NFV là où ils en ont besoin, à la demande, et de les gérer en pointant et cliquant. Du côté réseau, la passerelle de transit intégrée de MVE fournit un point d'accès hautement évolutif permettant de connecter des réseaux au SDN privé de Megaport via l'Internet public. Les dispositifs virtualisés hébergés sur le réseau SDN peuvent utiliser la passerelle de transit pour créer des connexions entre le SDN de Megaport et leurs propres réseaux, y compris leurs succursales, centres de données et clouds privés.

MVE est disponible dans 24 zones métropolitaines en Amérique du Nord, en Asie-Pacifique et en Europe. Les clients disposent ainsi d'une plus grande souplesse pour déployer des dispositifs virtuels à proximité des concentrations d'utilisateurs afin de localiser le trafic et d'optimiser la terminaison des données en termes de performances.

« Alors que les entreprises et les fournisseurs de services adoptent rapidement la technologie SD-WAN pour améliorer la connectivité réseau à la périphérie, la capacité des clients de Megaport à activer facilement et en quelques minutes des routeurs de périphérie de type VMware SD-WAN autour du monde sur notre plate-orme est un facilitateur important pour les organisations mondiales », a déclaré Vincent English, PDG de Megaport. « Le fait de pouvoir profiter du réseau VMware SD-WAN dans le réseau défini par le logiciel mondial de Megaport permet à nos clients d'optimiser leur propre connectivité SD-WAN afin d'améliorer les performances globales des réseaux et des applications pour une fraction du coût des méthodes traditionnelles. »

Pour en savoir plus sur Megaport Virtual Edge, rendez-vous sur https://www.megaport.com/mve.

Pour en savoir plus sur VMware SD-WAN, rendez-vous sur https://sdwan.vmware.com/.

VMware et VMware SD-WAN sont des marques déposées ou des marques commerciales de VMware, Inc. ou de ses filiales aux États-Unis et autres juridictions.

À propos de Megaport

Megaport est l'un des principaux fournisseurs de solutions de réseau en tant que service (Network as a Service, NaaS). Le réseau défini par logiciel (Software Defined Network, SDN) mondial de la société aide les entreprises à connecter rapidement leur réseau aux services via un portail convivial ou notre API ouverte. Megaport offre des capacités de réseau agiles qui réduisent les frais d'exploitation et accélèrent la mise sur le marché par rapport aux solutions de réseau traditionnelles. Megaport est partenaire des fournisseurs de service cloud parmi les plus importants au monde, notamment AWS, Google Cloud et Microsoft Azure. Megaport s'est également associé aux plus importants opérateurs de centres de données, intégrateurs de systèmes et fournisseurs de services gérés au monde. Megaport est une société certifiée ISO/IEC 27001.

