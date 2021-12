Développeurs de jeux mobiles - Prenez le contrôle total de votre jeu. Xsolla lance une boutique en ligne pour les jeux mobiles





Xsolla, le leader mondial du commerce de jeux vidéo, continue d'ouvrir des portes à davantage d'opportunités de revenus pour les développeurs de jeux mobiles. Sur la base des récents changements apportés aux règles d'Apple pour l'App Store, les développeurs sont désormais en mesure de collecter les informations de contact des joueurs et d'utiliser ces informations pour contacter ces joueurs, afin de traiter les paiements en dehors des achats intégrés.

Xsolla Web Shop est précisément conçu à cet effet et permet aux développeurs de jeux mobiles de créer une boutique sur leur propre site Web. En utilisant la boutique en ligne, les joueurs peuvent acheter des objets dans le jeu, des devises virtuelles, des abonnements, des comptes de joueur rechargés et plus encore, le tout pour seulement 5 % par transaction. Cela représente d'énormes économies opérationnelles par rapport aux options de paiement traditionnelles dans l'application et permet de conserver plus de revenus pour le développeur. De plus, Xsolla Web Shop est une boutique en marque blanche sur le site Internet d'un développeur acceptant plus de 700 options de paiement locales. Cela permet aux joueurs d'effectuer des achats directement avec le paiement de leur choix. Ici, il n'y a pas de système pyramidal ; les joueurs restent avec le développeur.

La boutique en ligne ne nécessite pas de codage serveur (back-end) compliqué ni de travail de conception approfondi, et les développeurs peuvent commencer immédiatement. Les étapes d'intégration simples sont décrites dans le dernier article de blog de Xsolla. Une fois une boutique Internet mise en ligne, les développeurs peuvent informer leurs joueurs de la possibilité d'effectuer des achats en ligne via plusieurs méthodes de communication, telles que le courrier électronique, les médias sociaux, les newsletters, les serveurs Discord, etc. Voir une démonstration de la boutique en ligne ici.

« Xsolla a anticipé ce changement sismique plus tôt cette année, lorsque nous avons lancé plusieurs produits activement utilisés par certaines des plus grandes sociétés de jeux au monde », a déclaré Chris Hewish, président de Xsolla. « Nous avons maintenant combiné ces produits et apprentissages dans une nouvelle solution élégante appelée Xsolla Web Shop for Mobile Games, conçue pour augmenter les revenus des développeurs et les aider à établir des relations plus étroites avec leurs joueurs. »

Pour plus d'informations sur la boutique en ligne Xsolla, visitez https://xsolla.pro/web-shop. Xsolla fournit également un ebook gratuit avec plus de détails, disponible ici : https://xsolla.pub/web-shop-ebook

