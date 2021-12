Plan d'action favorisant un gouvernement ouvert 2021-2023 - Le gouvernement poursuit son objectif d'ouverture et de transparence





QUÉBEC, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Afin d'accélérer la transformation numérique gouvernementale et d'incarner un État plus transparent et efficient, le gouvernement lance son Plan d'action favorisant un gouvernement ouvert 2021-2023. C'est le ministre de la Cybersécurité et du Numérique, Éric Caire, qui en a dévoilé les grandes lignes, aujourd'hui.

Ce plan d'action, le premier depuis que le Québec s'est joint au Partenariat pour un gouvernement ouvert, en octobre 2020, se base sur les quatre volets qui définissent un gouvernement ouvert :

La transparence , par la diffusion proactive de données ouvertes auprès de la population;

, par la diffusion proactive de données ouvertes auprès de la population; La participation , qui permet au public de prendre part aux processus décisionnels de l'État pour en améliorer la qualité;

, qui permet au public de prendre part aux processus décisionnels de l'État pour en améliorer la qualité; L' innovation , qui favorise la démocratisation de l'accès aux technologies auprès du public;

, qui favorise la démocratisation de l'accès aux technologies auprès du public; La collaboration entre les acteurs gouvernementaux et la population, pour améliorer la qualité des services publics.

Le Plan d'action vise la réalisation de cinq engagements qui accéléreront la transformation numérique gouvernementale : démocratiser les données ouvertes, favoriser le libre accès immédiat aux articles scientifiques financés par les Fonds de recherche du Québec, améliorer les consultations publiques numériques, proposer un nouveau processus de microacquisition en ressources informationnelles et, finalement, outiller le personnel de l'État quant à l'utilisation du logiciel libre.

Pour élaborer le Plan d'action, le Secrétariat du Conseil du trésor s'est appuyé sur les travaux du Comité en gouvernement ouvert, lequel est composé de représentantes et de représentants de la société civile et d'organismes publics.

Citation :

« Notre gouvernement est plus déterminé que jamais à agir comme chef de file en matière de gouvernement ouvert et à se montrer plus agile et audacieux pour tirer profit de la multitude de possibilités que représentent les données ouvertes. Je n'ai aucun doute que les mesures de ce plan d'action lui permettront d'y concourir. Je tiens à remercier tous ceux et celles qui ont contribué à l'élaboration de ce document, dont les membres du Comité en gouvernement ouvert et les personnes qui ont répondu au questionnaire sur l'amélioration de la plateforme Données Québec. Je suis emballé par la mise en oeuvre du Plan d'action et, surtout, très motivé de constater tout ce que la transformation numérique gouvernementale nous apporte déjà. »

Éric Caire, ministre de la Cybersécurité et du Numérique

Faits saillants :

En juin 2019, l'État dévoilait la Stratégie de transformation numérique gouvernementale 2019-2023, avec l'objectif d'améliorer son efficience et d'offrir des services publics plus intuitifs, sécuritaires et faciles d'utilisation pour la population. La Stratégie présente six grandes ambitions autour desquelles se déclinent des mesures concrètes qui favorisent le succès du virage numérique.

En septembre 2019, le gouvernement mettait en place la plateforme Consultation Québec afin que la population puisse prendre part plus facilement et instinctivement à ses processus de consultation publique en ligne, en vue de l'élaboration de ses politiques et de ses stratégies.

En décembre 2019, le gouvernement lançait le Tableau de bord de la performance des ministères afin de mesurer et de rendre accessibles au public les récentes données quant à la façon dont tous les ministères performent en fonction de leur mission et de leurs objectifs.

En octobre 2020, le gouvernement du Québec a adhéré au programme local du Partenariat pour un gouvernement ouvert. Cette organisation d'envergure internationale regroupe 78 pays et 76 gouvernements locaux. Ses différents États membres collaborent à l'élaboration de plans d'action qui favorisent des gouvernements plus transparents, inclusifs et participatifs

Pour en savoir plus sur le Plan d'action favorisant un gouvernement ouvert 2021-2023 ou pour le consulter :

www.quebec.ca/gouvernement/gouvernement-ouvert/mettre-en-oeuvre/plan-action-favorisant-gouvernement-ouvert-2021-2023

SOURCE Cabinet du ministre délégué à la Transformation numérique gouvernementale

Communiqué envoyé le 16 décembre 2021 à 11:30 et diffusé par :