« Nuance » : Une campagne de recrutement de Desjardins qui mise sur la fierté et l'engagement





MONTRÉAL, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - Desjardins présente une nouvelle version de sa campagne de recrutement Nuance dans le but de dévoiler son caractère unique. Cette initiative se veut une façon de rejoindre un vaste auditoire et de tisser des liens avec des talents potentiels, tout en suscitant un engagement profond au sein de l'institution financière.

En cette période de pénurie de main-d'oeuvre, le grand employeur canadien se rapproche des candidats et fait découvrir les opportunités de carrière diverses qui s'offrent à eux, des technologies de l'information, aux conseils financiers en passant par le service à la clientèle. Avec une approche empreinte d'authenticité, les employés racontent leur expérience sous forme de témoignages et d'affirmations sincères et spontanés.

« Dans le cadre de cette campagne, nous voulions donner la voix à nos employés et stimuler leur fierté de travailler chez Desjardins en mettant l'accent sur notre différence, notre jeunesse, notre diversité et notre engagement dans les communautés. Ce sont de puissants moteurs d'attraction. » -- Johanne Brousseau, directrice Dons, Commandites et Marque, Desjardins.

« Nos employés sont au premier plan de la campagne, car ils sont au coeur de nos préoccupations. Ce sont les meilleurs ambassadeurs pour présenter le visage humain de notre organisation et des possibilités d'y maximiser leur plein potentiel. En d'autres mots, ils mettent de l'avant des raisons pour lesquelles les candidats devraient joindre la grande équipe Desjardins. » -- Catherine Guertin, directrice Talents et Marque employeur, Desjardins.

La campagne a été développée en partenariat avec l'agence sept24. « Cette campagne cherche autant à intéresser les futurs talents, en les incitant à venir faire une différence chez Desjardins, qu'à accroître l'engagement des employés en poste, en reconnaissant leur contribution. Dans cette optique, elle mise sur les valeurs que partagent les deux groupes cibles, en s'appuyant sur la proposition de valeur employé qui avait été développée spécifiquement pour Desjardins. Les affirmations mises de l'avant dans les différentes déclinaisons numériques présentent un éventail de prises de position qui se veulent une Nuance Desjardins. » -- Kareen Emery, Vice-présidente, sept24 communications marketing.

Pour le Mouvement Desjardins, le message est clair : rejoindre la grande équipe diversifiée Desjardins, c'est s'engager dans une expérience collective et valorisante. « On n'est pas qu'un employeur potentiel. On est le choix de plus de 52 000 personnes. Nuance. »

La campagne Nuance se déploie à l'ensemble du Mouvement Desjardins et dans les médias numériques du Québec et de l'Ontario.

Crédits

Client : Mouvement Desjardins

Agence : sept24 communications marketing

À propos du Mouvement Desjardins Le Mouvement Desjardins est la coopérative financière la plus importante en Amérique du Nord et la cinquième au monde, avec un actif de 391 milliards de dollars. Il a été nommé parmi les 100 meilleurs employeurs 2022 au Canada par Mediacorp. Pour répondre aux besoins diversifiés de ses membres et de ses clients, particuliers comme entreprises, sa gamme complète de produits et de services est offerte par son vaste réseau de points de service, ses plateformes virtuelles et ses filiales présentes à l'échelle canadienne. Figurant parmi les institutions bancaires les plus solides au monde selon le magazine The Banker, Desjardins affiche des ratios de capital et des cotes de crédit parmi les meilleurs de l'industrie.

À propos de sept24 communication marketing sept24 est une agence de communications marketing spécialisée, fondée en 2004 à Sherbrooke et ayant son siège social au 1268, rue Prospect. L'agence travaille avec des organisations canadiennes et internationales de toutes tailles et a réalisé des campagnes à grand déploiement. La force de l'équipe repose sur la somme des talents de chacun : experts en recherche, en stratégie, en création d'images de marque, en conception publicitaire, en direction artistique, en contenu, en stratégie numérique, création de sites Web et en expérience candidat et employé. Chef de file en marketing RH inclusif, sept24 a su se positionner comme un leader dans son domaine à travers des réalisations primées et des formations offertes aux entreprises.

