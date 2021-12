Le gouvernement du Canada investit plus de 28 millions de dollars pour appuyer le financement de services virtuels de soins de santé au Québec





Le système universel de soins de santé, financé par l'État, est une source de fierté pour les Canadiennes et les Canadiens. Le gouvernement du Canada travaille en étroite collaboration avec les gouvernements provinciaux et territoriaux pour améliorer les soins de santé et adapter le système de manière à relever les défis liés à la prestation de services pendant la pandémie de COVID-19 et alors que nous nous dirigeons vers la reprise.

L'honorable Jean-Yves Duclos, ministre de la Santé, a annoncé aujourd'hui qu'un accord Canada-Québec a été conclu pour la prestation des services de santé virtuels dans le contexte de la pandémie de COVID-19. Grâce à cet accord, le Québec reçoit plus de 28 millions de dollars pour élargir sa gamme de services de soins de santé virtuels. Le gouvernement du Québec investira les fonds fédéraux par le biais de deux initiatives :

une solution à l'ophtalmologie virtuelle , qui utilisera l'intelligence artificielle pour détecter et traiter la rétinopathie diabétique des patients atteints de diabète de type 2;

, qui utilisera l'intelligence artificielle pour détecter et traiter la rétinopathie diabétique des patients atteints de diabète de type 2; une plateforme virtuelle de soins et services pour gérer et intégrer les demandes de tous les types de téléconsultations au Québec.

« Il est maintenant plus que jamais crucial de pouvoir accéder à des services de soins de santé virtuels. Nous collaborons avec les provinces et les territoires pour appuyer le déploiement de ces services pour les membres de la population canadienne, afin de veiller à ce que tous aient accès aux soins dont ils ont besoin, quand ils en ont besoin. L'investissement annoncé aujourd'hui appuiera la mise en place d'importants services de soins de santé virtuels au Québec. »

L'honorable Jean-Yves Duclos

Ministre de la Santé du Canada

Le premier ministre a annoncé le 3 mai 2020 un investissement de 240,5 millions de dollars pour accroître l'accès aux services virtuels et aux outils numériques pour améliorer la santé et le bien-être des Canadiens.

Une partie de ces fonds, à savoir 150 millions de dollars, sera accordée aux provinces et aux territoires au moyen d'accords bilatéraux ciblés visant à élargir la gamme de services virtuels de santé.

Les accords bilatéraux sur les soins virtuels sont une initiative à durée limitée qui vise à faire en sorte que les Canadiens continuent de recevoir les services de santé dont ils ont besoin.

