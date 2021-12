Opération main-d'oeuvre - Bourses Perspective Québec : les programmes d'études admissibles sont maintenant connus





QUÉBEC, le 16 déc. 2021 /CNW Telbec/ - La ministre de l'Enseignement supérieur, Mme Danielle McCann, et le ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie, M. Jean Boulet, sont heureux de dévoiler les programmes d'études qui seront admissibles au nouveau programme de bourses Perspective Québec

Cet ambitieux programme de bourses, qui représente un investissement de 1,7 milliard de dollars sur quatre ans, a été présenté lors de l'annonce de l'Opération main-d'oeuvre, le 30 novembre dernier. Il cible des disciplines qui vivent présentement une pénurie de main-d'oeuvre et priorisées par le gouvernement dans des secteurs stratégiques pour l'économie (génie et technologies de l'information) et des services publics essentiels (santé, éducation, services de garde éducatifs à l'enfance).

Les bourses seront accordées après chaque session réussie, à temps plein, dans les programmes de formation visés. À l'ordre collégial, un montant de 1 500 $ sera versé chaque session, pour un total de 9 000 $ pour un programme de trois ans. À l'ordre universitaire, un montant de 2 500 $ sera versé chaque session, pour un total de 15 000 $ pour un programme de trois ans et de 20 000 $ pour un programme de quatre ans.

Les étudiantes et étudiants seront admissibles aux bourses Perspective Québec dès le trimestre d'automne 2022 dans de nombreux programmes menant à l'obtention d'un diplôme d'études collégiales (DEC) technique (génie, inhalothérapie, soins infirmiers, éducation à l'enfance, éducation spécialisée, etc.), dans certains programmes de baccalauréat, incluant plusieurs cheminements en T.I., en génie et en éducation, et même dans quelques programmes de deuxième et troisième cycles (travail social, psychologie). La liste complète des programmes peut être consultée en ligne à https://www.quebec.ca/boursesperspective.

Citations :

« C'est une grande fierté pour nous de donner cet important coup de main financier aux étudiantes et étudiants qui choisissent des professions où les besoins en main-d'oeuvre sont grands. La formation est primordiale pour répondre aux besoins de main-d'oeuvre qualifiée. Ce sont tous les Québécois et Québécoises qui profiteront de cet investissement pour nos futurs ingénieurs, infirmières, enseignants, éducatrices, travailleurs sociaux, etc. C'est aussi une façon de mettre en valeur la qualité de la formation offerte dans nos collèges et nos universités. Les établissements d'enseignement supérieur joueront un rôle de premier plan pour offrir à notre société les diplômés dont elle a besoin. »

Danielle McCann, ministre de l'Enseignement supérieur

« Le programme de bourses Perspective Québec est une mesure importante de l'Opération main-d'oeuvre. Quoi de mieux pour trouver du personnel qualifié que de lui donner une formation adéquate et pertinente au regard des besoins du marché de l'emploi? Assurer une meilleure adéquation entre les choix de carrière des jeunes adultes et les nombreuses possibilités qu'offre le marché de l'emploi constitue un fer de lance de notre approche. Le programme de bourses Perspective Québec a le potentiel de changer le visage du marché de l'emploi au Québec et de contribuer au développement de notre société. »

Jean Boulet, ministre du Travail, de l'Emploi et de la Solidarité sociale, ministre de l'Immigration, de la Francisation et de l'Intégration et ministre responsable de la région de la Mauricie

Faits saillants :

Le programme de bourses Perspective Québec fait partie de l'Opération main-d'oeuvre, lancée le 30 novembre dernier. Cette opération, portée conjointement par plusieurs ministères, se veut une réponse au manque de main-d'oeuvre dans certains domaines considérés comme prioritaires et stratégiques pour l'avenir du Québec.

