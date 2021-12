Le Canada aide la Première Nation de Lac Seul à entreprendre des activités de recherche et de commémoration autour du site de l'ancien pensionnat de Pelican Lake.





Apporter des soins : Nous sommes conscients que ce communiqué pourrait contenir des renseignements difficiles pour beaucoup d'entre vous et que les gestes que nous posons pour honorer les victimes et leurs familles peuvent faire ressurgir de douloureux souvenirs pour les personnes qui ont souffert des politiques gouvernementales néfastes pour les peuples autochtones au fil des générations. La Ligne d'écoute nationale des pensionnats indiens vient en aide aux anciens élèves des pensionnats qui peuvent obtenir des services de soutien émotionnel et d'aiguillage en cas de crise en appelant au 1-866-925-4419. Il y a aussi la ligne d'écoute d'Espoir pour le mieux-être pour les Autochtones, au 1-855-242-3310 ou par clavardage en ligne sur https://www.espoirpourlemieuxetre.ca/.

PREMIÈRE NATION DE LAC SEUL, RÉGION DU TRAITÉ NO 3, NORD-OUEST DE L'ONTARIO, le 16 déc. 2021 /CNW/ - L'identification de tombes non marquées sur les sites d'anciens pensionnats à travers le Canada est un rappel tragique des mauvais traitements infligés aux enfants autochtones. Le gouvernement du Canada travaille avec les survivants, les dirigeants autochtones et les familles et communautés touchées dans le cadre des efforts visant à réparer les torts historiques et les préjudices physiques, émotionnels, mentaux et spirituels qui persistent en raison de l'héritage des pensionnats.

La Première Nation de Lac Seul collaborera avec 33 communautés affiliées du nord de l'Ontario à établir des protocoles culturels et spirituels en travaillant avec les survivants, les survivants intergénérationnels, les gardiens du savoir et les leaders pour aborder la localisation, la documentation, la cartographie, l'entretien et la commémoration des lieux de sépulture associés à l'ancien pensionnat de Pelican Lake. Aujourd'hui, le chef Clifford Bull de la Première Nation de Lac Seul, en Ontario, et l'honorable Marc Miller, ministre des Relations Couronne-Autochtones, ont annoncé un financement d'un million de dollars en 2021-2022 pour la Première Nation de Lac Seul afin de soutenir cet important travail.

Ce processus dirigé par la communauté permettra à la Première Nation de Lac Seul d'entreprendre ce travail à sa manière et à son rythme.

La réparation des préjudices subis par les survivants, leurs familles et leurs communautés est au coeur de la réconciliation et est essentielle pour renouveler et reconstruire les relations avec les peuples autochtones, les gouvernements et tous les Canadiens. Le gouvernement du Canada demeure fermement résolu à faire face à l'héritage des pensionnats et cet engagement demeurera une priorité sur la voie commune de la réconciliation.

Citations

« Le Lac Seul et ses partenaires sont très heureux du résultat positif de la proposition. L'initiative "Bringing Our Children Home" a reçu des fonds du Canada et ce financement soutiendra des relations positives dans toute notre région pour favoriser un apaisement envers les enfants disparus qui ne sont jamais rentrés chez eux. »

Chef Clifford Bull,

Première Nation de Lac Seul

« Nous serons là pour soutenir les communautés comme la Première Nation de Lac Seul dans leurs recherches sur ce qui s'est passé dans les anciens pensionnats, y compris celui de Pelican Lake. Nos pensées vont aux enfants autochtones qui ne sont jamais rentrés chez eux, aux survivants, aux familles et aux communautés qui entreprennent ce difficile voyage, qui font leur deuil et qui entreprennent une guérison. »

L'honorable Marc Miller

Ministre des Relations Couronne-Autochtones

Faits en bref

Le 10 août 2021, le gouvernement du Canada a annoncé un soutien supplémentaire d'environ 320 millions de dollars pour des initiatives et des investissements dirigés par des Autochtones, axés sur les survivants et adaptés à la culture, afin d'aider les communautés autochtones à guérir et à offrir des services en réponse aux répercussions continues des pensionnats. Cette somme vient s'ajouter aux 33,8 millions de dollars annoncés dans le budget de 2019 en réponse aux appels à l'action 72 à 76 de la Commission de vérité et réconciliation.

La ligne d'écoute de la Résolution des questions de pensionnats indiens offre du soutien aux anciens élèves des pensionnats. Jour et nuit, vous pouvez accéder à des services de soutien affectif et d'aiguillage en situation de crise en composant le 1-866-925-4419.

Vous pouvez communiquer avec la Ligne d'écoute d'espoir pour le mieux-être en composant le 1-855-242-3310 ou clavarder en ligne sur leur site Web.

