Mount Royal Resources acquiert une participation dans la propriété 33 Carats Sud de DIOS par l'acquisition de 75% des actifs de Northern Lights Minerals

MONTRÉAL, 16 déc. 2021 (GLOBE NEWSWIRE) -- Dios Exploration ("Dios") (TSX-V: DOS). Mount Royal Resources Ltd a annoncé le 2 décembre 2021 son acquisition de 75% de Northern Lights Minerals Pty Ltd (NLM) incluant son option dans le projet 33 Carats Sud de Dios Exploration.



Le premier juillet 2020, NLM signa une option pour acquérir de Dios une particpation de 70% par des paiements totalisants $220,000 plus les coûts de renouvellement des claims ainsi que des travaux d'exploration totalisant $1,400,000 sur 5 ans. Une fois le 70% acquis, l'acheteur peut obtenir un intérêt additionnel de 15% en contrepartie de la préparation d'une étude économique préliminaire pour le projet 33 Carats Sud. Dios pourra par la suite choisir de participer aux travaux ou d'échanger sa participation de 15% en contrepartie d'une redevance de 2% NSR dont la moitié rachetable pour 1 000 000$.

Le projet d'or 33 Carats Sud est situé le long de la ceinture archéenne de roches vertes Eastmain Supérieure à la Baie James/Eeyou-Istchee, environ 340 km au nord-est de Chibougamau, au Québec. Il est à 6 km au nord-ouest de la mine d'or Eastmain qui renfermerait des ressources NI 43-101 et JORC (2012) de 376,000oz à 7.9gpt or (Indiquée: 236,500oz à 8.2g/t or, Présumée: 139,300oz à 7.5g/t or). La majorité du projet 33 Carats Sud est accessible à l'année par l'extension de la route gravelée #167 reliant la mine de diamant Renard. La propriété 33 Carats Sud contient 64 claims totalisant 3369.3 hectares (33.69 km2).

M.-J. Girard, présidente de Dios a souligné "Nous accueillons ce nouveau partenaire pour développer le fort potentiel de 33 Carats, au nord-ouest de la propriété adjacente de la mine d'or Eastmain, dans l'extension structurale/stratigraphique du Eastmain Mine Trend renfermant la plupart des importants showings d'or et cuivre du secteur."

Les travaux antérieurs de Dios consistant de prospection, cartographie géologique et échantillonnage de sol/till ont défini un secteur-cible favorable dans l'intrusion felsique (tonalite) situé en amont d'une importante traînée de dispersion d'or-dans-le till. La propriété contient aussi une intéressante séquence volcanique felsique en contact avec la tonalité magnétique. La tonalité de Bohier est l'hôte de de nombreuses minéralisations porphyriques Au-Ag-Cu (jusqu'à 7.76 g/t Au, 17.8 g/t Ag, 4.64% Cu) associées à des creux magnétiques. La minéralisation typique consiste en des disséminations /filonnets de pyrite-chalcopyrite associés avec 1-5% biotite-magnétite et/ou des filonnets/veinules de quartz.

Le contenu technique de ce communiqué fut préparé par H. Desbiens Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101).

Marie-José Girard, Geo M.Sc., Personne Qualifiée (43-101) Présidente mjgirard@diosexplo.com Tel. (514) 923-9123 Website: www.diosexplo.com

